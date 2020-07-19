日本鼓勵日企撤走中國生產線 首輪87公司獲700億日圓資助

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，日本政府擔心日企的口罩及消毒用品生產線集中於中國，令日本過度依賴中國進口，於是推出計劃，資助日企將不同產品的生產線遷回日本或遷至其他國家。整個計劃涉及2,435億日圓，首輪有87間公司一共獲得700億日圓資助。

經濟產業省7月17日公布，有57間公司合共獲得574億日圓資助，以將生產線遷回日本。受資助的企業包括口罩生產商愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）、生産酒精搓手液的Saraya及電子產品製造商夏普（Sharp）。另有30間公司會獲資助，會將生產線遷至越南、 緬甸及泰國等東南亞國家。

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彭博社在7月19日的報道中指出，日本政府是次推出的計劃與台灣2019年的政策相似，均是讓日本企業撤回在中國的投資。

報道亦指出，中國是日本的最大貿易伙伴，日本企業在中國有大量投資。惟疫情損害兩國經濟關係，以及中國在日本的形象。

文中指出，日本首相安倍晉三在2012年中國反日示威後數年間，都在嘗試改善中日關係，但疫情的影響，以及兩國在南海島嶼的主權爭議和海上天然氣田的爭議，都削弱他這方面的努力。

內文提到，隨中美關係惡化，美國及其他國家在經濟上與中國脫鈎的討論增加，惟暫時沒有其他國家採取鼓勵企業回流的實質措施。