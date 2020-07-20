中印衝突│班公湖局勢仍緊張　印軍或用特種裝備對付解放軍巡邏艇

雖然中印兩軍脱離接觸已取得進展，但班公湖（Pangong Tso）局勢仍緊張。而印度陸軍近日向印度防長辛格（Rajnath Singh）展示的一樣裝備，被指將用來針對中國解放軍在班公湖的「西海艦隊」，引發廣泛關注。

綜合媒體7月20日報道，辛格7月17日赴兩軍對峙前線拉達克（Ladakh）地區訪問，並與士兵互動。現場照片顯示，印度陸軍向辛格展示的裝備中包括蛙人使用的水下推進器（DPV）。

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此前，中印雙方在7月14日第四輪軍官司令官級會談中，討論並確定了班公湖和達普桑盆地（Depsang Plains）脱離接觸的問題。但消息人士稱，班公湖局勢仍然緊張。

班公湖地區最新衛星圖也顯示，解放軍在該地區修建了一個臨時碼頭，並部署了18條快艇。

另據《今日印度》7月18日報道，辛格在距離班公湖幾百米的印度軍隊一個陣地上指着班公湖對印軍和印藏邊境警察部隊的士兵們說：「正在進行談判以解決（與中國）邊界問題。無論取得了什麼進展，這個問題都應該得到解決。但是，我不能保證會在多大程度上解決這個問題。但我保證，世界上沒有任何一個國家能夠觸及或佔領印度的一寸土地。」

他還強調，「沒有比通過談判找到解決方案更好的選擇了」。

當前形勢下，印軍展示的DPV被指將用來針對中國軍隊。據悉，該DPV能夠攜帶兩個裝備齊全的戰鬥潛水員，並可以載運60至80公斤的貨物至少航行5海里以上。該DPV的巡航速度可達每小時3.6公里以上，並能在30米的深度下運行。

此外，該DPV是輕型的，配備先進且可靠的導航系統及具有深度測量設施，可以通過適當的準備工作進行傘降空投。

不過，辛格視察中印邊境之際，解放軍亦有所準備。此前，解放軍「西海艦隊」的的928D型巡邏艇就曾頻繁亮相。

西海艦隊的主力是928D型新型邊防巡邏艇。（網上圖片）

928D型巡邏艇，長13.8米、寬3.8米、型深1.8米，乘員10人，動力為3台295馬力柴油機，航速為70公里每小時，艇身材質採用的是較為常見的玻璃鋼，該型號的巡邏艇不僅配備了導航、通信等必要設備，同時武器裝備有多挺12.7mm重機槍，是「西海艦隊」的主要應急反應力量。

辛格視察中印邊境當日，解放軍77集團軍某合成旅還在高原展開炮兵、防空兵分隊跨晝夜實彈射擊考核。