中科院派專項工作組赴合肥　調查近百名科研人員集體辭職事件

針對「中國科學院合肥物質科學研究院近百名科研人員集體出走」事件，中國科學院在7月20日（周一）回應稱，「中科院黨組已成立並派出專項工作組赴合肥展開調查。」

中科院合肥物質科學研究院近百名科研人員集體出走，引起外界廣泛關注（點圖放大）：

中科院表示，工作組於7月19日已抵達中科院合肥物質科學研究院開展調查工作。該工作組由中科院黨組成員、秘書長汪克強任組長，中科院機關相關廳局負責人組成。

稍早前，中科院合肥物質科學研究院多名科研人員被曝集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制。6月28日晚，合肥物質科學研究院一名中層官員證實，已有90餘名科研人員辭職，均為中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）職工。據該名中層官員透露，「核所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，2019年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」

至於上述人才流失的原因，外界說法不一。一名疑似核所職工的用戶在社交媒體上寫道：「院方不在任何提前溝通情況下拆門禁，還有不少保安巡邏，把研究所前後門鎖住，對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了。」

針對這種說法，上述中層官員予以證實，並解釋稱：「我們6月15日去給核所換保安，交接時，幾十名科研人員衝過來，說不尊重他們，沒提前徵求他們每個人的意見。實際上，核所之前聘請的保安到期了，也不給人家續簽、不付錢。院長約談核所領導班子之後，說好6月15日更換，而且由院方付錢。」

上述中層官員還表示，更換保安或只是此次研究人員集體辭職的導火索，而真正原因是科研費用的短缺。他表示，「核所原先是一個搞核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人才就走了。核所每年離職率是我們院最高的。」

不過，對於工資變動情況，核所另一名科研人員表示：「從我的角度來看，這兩年收入是平穩的。」

針對外界諸多揣測，7月16日，中科院合肥物質科學研究院回應稱，離職屬於「正常的人員流動」，並稱這種人員流動一直存在，辭職人員也都有自己的安排和去向。有工作人員表示，合肥物質科學研究院體量很大，是中科院下屬規劃最大的單位之一，辭職是部分職工個人選擇，「基本上都是到相關的技術成果投資公司去工作，都辦理了正常的辭職手續」。