曾參與多個「旗艦級項目」　中科院南京分院副院長肖雲漢被查

6月22日晚，中紀委國家監委發佈消息指，中國科學院南京分院副院長肖雲漢涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委調查。 據了解，肖雲漢常年從事工程熱物理及先進能源動力、廢棄物熱處理及利用技術研發，曾參與中國三個「旗艦級」科技規劃。

公開資料顯示，肖雲漢，1965年10月生，四川樂至人，博士研究生學歷。1993年進入中國科學院工程熱物理所，2009年7月至2016年1月擔任中國科學院南京分院黨組成員、副院長，其間曾於2010年1月至2012年2月掛職擔任江蘇連雲港市副市長，2016年1月出任中國科學院南京分院分黨組成員、副院長至今。

中國科學院南京分院副院長肖雲漢。（網絡圖片）

肖雲漢還曾獲中國國務院政府特殊津貼，中國科學院青年科學家獎，中國國家973計劃先進個人，入選首批新世紀百千萬人才工程國家級人選。

肖雲漢一直從事工程熱物理及先進能源動力、廢棄物熱處理及利用技術研發，能源科技政策及戰略研究，曾任中國能源研究會常務理事，北京熱物理與能源工程學會秘書長、副理事長，《Journal of Thermal Science》、《中國電機工程學報》、《中國工程熱物理學報》等學術期刊副主編、編委。

清華大學校友總會2004年曾有報道指，在中國能源研究界，肖雲漢被外界稱為「年輕的老科學家」，因為他1999年當選為中國973規劃項目首席專家時僅34歲，又因為他多年從事該領域的高端研究、規劃、組織工作，資歷很老。

據悉，肖雲漢曾參與中國三個旗艦級科技規劃，他曾任中國863計劃「以煤氣化為基礎的多聯產示範工程」重大項目總體專家組組長，中國國家973規劃項目首席科學家，中國國家「十五」863計劃潔淨煤技術主題專家組成員、副組長。肖雲漢曾表示，「在中國，同時參與這三個規劃的，到目前只有我一個人。」

此外，肖雲漢在中國及國外學術刊物上發表論文80餘篇，國際學術會議上發表論文34篇，參加專著編寫8部，國際會議邀請報吿30餘次，已獲授權發明專利17項, 實用新型專利13項，軟件著作權2項，待授權發明專利18項。