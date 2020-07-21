寧夏男刀殺同居女友等5人　姦污女性友人屍體　一審被判死刑

寧夏固原市一名男子，去年8月殺害同居女友及其兩名子女、一名女友人及其子，並姦污女友人的屍體。案件近日在法院審理，男子一審被判死刑。

案情指，被告楊永福與32歲死者康某屬未婚同居關係，兩人與康某所生的10歲女兒安某甲和9歲兒子安某乙，一同在寧夏西吉縣吉強鎮幸福佳苑小區居住。

2019年8月4日下午，29歲的王某帶其5歲馬姓兒子到訪康某家。當晚，楊永福帶康某與王某等人到西吉縣城某KTV喝酒唱歌。其間，因楊永福對王某比較親近，康某凌晨獨自離開KTV，在手機微信中以楊永福對自己缺乏關心為由，與他發生爭執，並多次拒絕接聽楊永福語音通話。

楊永福被判死刑。（網上圖片）

楊永福、王某不久後回到康某家中。後楊永福出門找到康某，二人於凌晨2時左右回到家中，安某甲、安某乙、王某、馬某已入睡。楊永福與康某再次發生激烈爭吵。未幾，楊永福持菜刀殺害康某、安某甲、安某乙、王某和馬某。其間，楊永福姦污王某屍體。砍切五人後，楊永福用菜刀切割自己頸部、用單刃刀片切割左手腕，倒在南側臥室地面。

案件昨日（20日）在固原市中級人民法院審理。法院認為，楊永福故意非法剝奪他人生命，致5人死亡，其行為構成故意殺人罪；其在故意殺人後姦污屍體，其行為構成侮辱屍體罪。

法院判楊永福兩項罪名成立，稱其因為情感糾紛，濫殺無辜，致5人死亡，其中包括3名未成年人，並姦污他人屍體，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果特別嚴重，主觀惡性極深，社會危害性極大，應依法嚴懲。決定以故意殺人罪判處被告人楊永福死刑，剝奪政治權利終身；以侮辱屍體罪判處被告人楊永福有期徒刑二年。