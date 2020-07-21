史丹福大學中國學者被控瞞解放軍身份　遭美起訴簽證欺詐罪

美國加利福尼亞州北區聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）與聯邦調查局（FBI）舊金山分局特別探員貝內特（John Bennett）周一（20日）聯合宣布，38歲的史丹福大學中國籍訪問學者宋辰（Song Chen，音譯）隱瞞身為解放軍現役成員的事實，已被以「簽證欺詐」刑事罪名起訴。

宋辰當日上午在加州北區聯邦法院首度出庭，如果定罪，她面臨10年以上徒刑及25萬元罰款。根據聯邦檢察官控罪書，38歲的宋辰2018年12月23日持J-1非移民簽證入境美國。J-1簽證是為從事學術交流計劃的外國訪問學者提供，宋辰是在2018年11月遞交簽證申請。

圖為史丹福大學校園。（資料圖片）

聯邦檢察官指出，宋辰在簽證申請書上寫明她曾在中國軍方服役，期間為2000年9月1日至2011年6月30日，現任僱主為「北京西釣魚台醫院」（Beijing Xi Diaoyutai Hospital），地址為「北京市阜成路30號，郵政編碼100142」。宋辰描述她的職業為神經科醫師，到美國是為了在史丹福大學研究腦部疾病。

被指編造僱主為「西釣魚台醫院」

聯邦檢察官指控，宋辰在簽證申請時提供的資料全為謊言，她入境美國時仍為解放軍現役成員，填寫的僱主「西釣魚台醫院」只是為了掩護身份，地址恰好就是解放軍空軍總醫院。聯邦檢察官透過網絡搜索發現，宋辰與解放軍空軍旗下組織關係密切。聯邦調查局更指出，2018年一份隸屬於解放軍空軍總醫院的飛行員腦梗塞相關研究，宋辰被列為共同著作人。

檢方持法院搜索令搜查宋辰的外接硬盤，發現她在今年6月21日刪除的一封寫給中國駐紐約領事館的信函，宋辰在信中向領事館解釋，她在美國的研究需要延期一年，必須透過解放軍空軍及第四軍醫大學辦理手續，後兩者皆已許可她延長簽證，而她簽證申請書中僱主一欄填寫的「北京西釣魚台醫院」只是幌子。

（綜合報道）