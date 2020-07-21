【北京疫情】中疾控專家：新發地市場疫情及相關聯傳播已全部終止

北京新冠肺炎（COVID-19）疫情6月11日開始出現反彈，6月16日起北京市應急響應級別由三級調至二級。隨著近期疫情逐漸受控，自7月20日（昨日）零時起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級調整至三級。 中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7月21日（今日）在北京市疫情防控記者會上表示，北京市應急響應級別由二級調到三級，說明這次北京新發地市場疫情及其相關聯傳播擴散已經全部終止，中國再次回到零星輸入病例的疫情特徵。

圖為中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（資料圖片）

吳尊友表示，未來出現疫情會是一種常態。中國疫情受兩個方面因素的夾擊，其一是在湖北武漢華南海鮮市場、北京新發地批發市場發生的原因不明、以市場為主要發生地的疫情。類似疫情會不會在其他城市發生，現在還不敢斷定，但有經驗及時發現一場，及時撲滅一場；其二是隨著復航增多，境外輸入壓力也愈來愈大。

中央紀委國家監委網站上周四（16日）刊載對吳尊友的專訪。他當時亦曾表示，新發地疫情及相關聯傳播「基本已經終止」。他還說，有信心中國不會再出現第二個類似於武漢年初時的嚴重疫情，未來一段時間的疫情將呈現以輸入病例為主，一些地方會出現零星續發病例，很難再出現以地級市為單位的封堵現象。而新冠肺炎病毒不可能短時間內消失，只要任何一個國家不能實現清零，中國就一直會受到輸入病例的威脅。

新疆連日爆發數十宗本土病例。7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

指無必要過分追求零病例

吳尊友在專訪中還指出，追求零病例是傳染病防控的最高境界，也是實現傳染病徹底控制最重要的指標。不過，當一種新的傳染病非常難以控制到零病例水平，或者控制並保持零病例水平，需要的社會成本和經濟成本特別巨大時，就需要重新考慮防控策略和防控目標。

他表示，沒有必要過分追求零病例的控制目標。當採取全民戴口罩、保持1米社交距離的防控措施，令新冠肺炎的基本傳染數R0（即平均每個病人傳染幾個人）小於1時，疫情就會得到控制。只要疫情控制在較低水平，又能保證社會和經濟基本發展要求，就是最佳策略。

（綜合報道）