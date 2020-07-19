北京疫情│連續14天無新增確診病例　北京應急響應級別下調至三級

今天（19日）下午，北京市第156場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會召開。北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，自7月20日零時起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級調整至三級。

北京市人民政府副秘書長陳蓓（左三）在19日舉行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上宣佈：7月20日零時起，北京市突發公共衛生應急響應級別由二級調整為三級。（新華社）

據內媒報道，今天的發布會上的發布人員均未戴口罩。陳蓓指出， 6月11日至7月19日，北京市共報告與新發地批發市場關聯確診病例335例。全市連續14天無新增確診病例，連續16天無社區病例報告，連續19天無集體單位及公共場所2例及以上聚集性疫情，連續29天無其他省市輸出病例。目前新發地批發市場封閉超過兩個潛伏期，11229人已解除集中醫學觀察，目前，高風險街鄉已全部清零，中風險鄉僅剩1個，已連續13天無新增確診病例，即將清零。

陳蓓表示，綜合判斷，北京市目前人群感染為低風險，社區傳播得到控制，京外輸出風險較低，疫情平穩可控，已經具備了將響應級別調至三級的條件。

7月6日後，北京再無新增確診病例，至今已經持續14天時間。（中新社）

陳蓓強調，調至三級後，仍要堅持「外防輸入、內防反彈」策略，持續鞏固來之不易的防控成果，毫不松懈抓好常態化疫情防控工作。其中包括：嚴格農貿市場、餐館食堂、工地、工廠等重點場所防控，建立農貿市場等環境健康監測和從業人員症狀報告制度，通風不暢、陰暗潮濕的地下空間不再作為經營交易場地；嚴格口岸食品貨物檢驗檢疫，全面加強進口冷鏈食品監管；嚴格境外進京人員全部集中觀察和核酸檢測，堅持目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境，落實中高風險地區人員進京管控等措施。

7月14日，北京二商肉類食品集團有限公司員工對肉類分割流水線進行清洗消毒。（新華社）

陳蓓介紹，在廣泛使用北京健康寶登記驗碼的基礎上，北京市將有序市將有序調整以下措施：按照50%限流開放公園旅遊景區和體育健身、圖書館、博物館、美術館等室內外場所。在落實主辦方主體責任、嚴格清潔消毒通風、保持社交距離、科學佩戴口罩、完備應急預案的情況下，可舉辦500人左右規模的會議，並可視情況動態調整會議規模。經評估後逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動和電影院。同時將根據疫情形勢，動態調整防控策略。