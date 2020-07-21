新冠肺炎｜哈薩克病例逾7萬　中國大使館：中國公民感染數續擴大

中國駐哈薩克大使館周二（21日）在官方網站上發布消息，指出哈薩克的新型冠狀病毒肺炎疫情十分嚴峻，在當地的中國公民感染人數繼續擴大，提醒中國公民務必將確保個人安全作為重中之重。

截至7月21日早上10時，哈薩克全國累計確診病例已達7.3468萬宗，日增長率2.3%。（路透社）

大使館在網站上發表最新一期的「哈薩克斯坦抗擊新冠肺炎疫情『早知道』」文章，列出多項當地疫情要聞及重要資訊。包括截至7月21日早上10時，哈薩克全國累計確診病例已達7.3萬宗，日增長率2.3%；哈薩克外交部已照會外國駐當地外交機構，指出因哈薩克採取隔離措施，簽證過期或無法辦理簽證延期的外國公民，需及時向各地移民局申請離境簽證。大使館提醒，在哈薩克簽證過期或無法延期的中國公民，須及時辦理離境簽證，在8月5日前未辦理離境簽證，離境時將承擔相應行政責任。

7月13日，哈薩克阿拉圖木市的醫生集體為在疫情中犧牲的同僚默哀一分鐘。（路透社）

大使館在文章中亦提到，哈薩克各地都有延長隔離措施。以首都努爾蘇丹市為例，大使館提醒當地隔離限制措施已延長至8月2日，並且多間機構的營業時間更改。此外，全市繼續停運公共交通及各地區間客運汽車，以及禁止舉行娛樂、體育、家庭等紀念活動和論壇、會議、研討會等大型活動。

（綜合報道）