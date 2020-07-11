哈薩克患肺炎死者暴增　網民熱議印度少年預言：12月有更大災難

新冠肺炎病毒（COVID-19）肆虐全球，一切都在預言中？近日各國疫情仍然嚴重，全球每日確診人數屢創新高，本港疫情亦有反撲之勢，今巿民憂心不已；另一邊廂的哈薩克則傳出「不明肺炎」病例及死亡人數暴增，中國大使館更稱6月就有628人死亡。哈薩克當地部門已駁斥有關說法是為假消息，世界衛生組織亦推測相關病患可能同樣是新冠肺炎病毒所致。網民對哈薩克的肺炎情況議論紛紛，有人更提及印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）早前曾預言，指2020年12月將有一場更嚴重的災難，明年2月則有更大的天象變化，呼籲大家要做好準備。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年12月將有更嚴重的大災難。（YouTube截圖）

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中國駐哈薩克大使館日前發文提醒中國公民防範哈薩克肺炎疫情，指單是今年上半年，當地肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中包括中國公民，更指「該病的死亡率遠高於新型肺炎」。惟哈薩克衞生部隨即否認該國出現「不明原因肺炎」，並指那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例，當地傳媒只提及在首都努爾蘇丹（Nursultan）每天有高達300人因肺炎送院治療。經哈薩克官方澄清後，中國亦更改早前的警示，將標題中「不明肺炎」修訂為「肺炎」，而「該病致死率遠高於新冠肺炎」的描述亦已刪除。

不過，哈薩克肺炎病例突然暴增，加上死亡人數增加，情況已引起國際關注，不少人都恐懼再有新型病毒「崛起」肆虐全球，事件在網上受到熱烈討論。有網民重提印度少年占星師阿南德的預言，他於去年8月曾指世界各國將遭遇災難，自去年11月開始，到今年3至4月進入高峰，並在5月29日後走出困難，疾病的蔓延和嚴重性都會降低，在6月前都不會有好消息。

哈薩克近期肺炎病例增長，世界衛生組織推測可能同樣是新冠肺炎病毒所致。（Reuters/資料圖片）

雖然疫情至今仍未平息，但開始時間及高峰期都被阿南德「貼中」，其預言惹來更大關注。阿南德於今年4月初再發表《2020至2021年世界的未來》，指人類會研發出對抗新冠病毒（COVID-19）的疫苗，但未來會出現更多新病毒，甚至是超級細菌（superbugs），預言今年12月20日全球會迎來另一大流行災難，並持續至3月21日，這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。而明年2月10日則會發生更大的天象變化，造成全球經濟崩盤。