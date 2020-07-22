內地洪災｜鄱陽官媒稱「洪災不至於壞到透頂」惹議　文章已被刪除

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中江西鄱陽縣多處圩堤早前發生潰決，是災情最為嚴重的地方之一。不過，當地官媒昨日（21日）卻發文形容「洪災不至於壞到透頂」，惹起不少爭議，而文章目前已被刪除。

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昨日，中共鄱陽縣委主辦的鄱陽報社旗下公眾號「鄱陽發布」發表文章《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》，當中形容洪災帶來不少破壞，但也帶來了重生和偉大的「抗洪精神」。

文章寫道，歷史罕見的洪災破壞人們的家園，打亂生活節奏，但理性且頑強的人們沒有咒天罵地，反而激起「戰天戰鬥地」的昂揚鬥志，「洪災的惡不全是惡，它也催生了善，你能說它是徹頭徹腦的壞東西嗎？」

相關圖輯：鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋淹沒至一樓（點圖放大）：

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文章大讚馳援鄱陽的抗洪官兵、成百上千退伍軍人火線復出、犒勞隊「慰問抗洪部隊不留名」等，又指鄉親守望家園，心手相牽，「共克時艱的魔力相比洪魔更具洪荒偉力」、「只有設身處地者才有苦盡甘來的的切膚之痛」。

文章形容，特大洪災幾度改變了鄱陽的水陸版圖，給鄱陽人帶來巨大創傷和深重災難，但也催化出許多感天動地的湖城故事，「在災難中重生，在磨礪中崛起。可見，洪災的惡還不至於壞到透頂。當這些偉大的抗洪精神被我們繼承和發揚，洪災的破壞力就將日趨消弭，取而代之的凝聚力戰鬥力和強盛的自愈力。」

相關圖輯：江西鄱陽縣油墩街鎮的災情（點圖放大）：

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然而，文章發布後卻引來非議。事關江西鄱陽縣是本次洪災災情最為嚴重的地方之一。鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋淹沒至一樓，有當地人損失謀生工具，將面對沉重的債務。目前該文章已被刪除。不少網民諷刺此文「喪事喜辦」，「拿老百姓的苦痛來作詩」：