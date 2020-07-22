中國駐美大使館接炸彈威脅　內媒披露細節：男子致電後模仿爆炸聲

中國駐美國侯斯頓總領事館突然被美國要求關閉，中國外交部發言人汪文斌在周三（22日）批評是「政治挑釁」，予以強烈譴責。 汪文斌在回應中有提到，由於近期美國肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期有收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。 內地傳媒《澎湃新聞》隨後引述權威人士消息指，其中在美國東部時間周一（20日），中國駐美國大使館簽證處連續接到來自未知號碼的騷擾電話，內容與炸彈威脅有關。

汪文斌提到由於近期美國肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期有收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。（資料圖片）

報道指，上述騷擾電話來電人是說英文的男性，其多次致電簽證處並在工作人員接聽後掛斷電話。而在最後一次電話接通後，男子先是開口詢問「是不是中國大使館簽證辦公室？」（Chinese Embassy Visa Office?），在得到肯定答覆後就稱「你知道你們大廳裡有甚麼嗎？」（Do You Know What’s in Your Lobby?）。隨後，男子就模仿一聲爆炸聲音，並隨即掛斷電話。

該名權威人士又稱，中國駐美使館此前亦曾在今年3月21日收到過死亡威脅郵件。此外，近期收到的手寫或打印的惡意辱罵攻擊信件急劇增加，內容涉及攻擊中國共產黨、新型冠狀病毒等。中國駐美使領館已為此相應加強安保措施。

報道引述分析人士認為，上述一系列情況與近期一些美國政客肆無忌憚攻擊抹黑中國、誤導操縱民意、煽動反華情緒的做法直接相關。

另一方面，中國外交部在周三下午發出提醒，指美國執法機構針對中國在美留學人員進行任意盤查、滋擾、沒收個人物品、扣留等案件急劇增加。外交部及中國駐美國使領館提醒，在美中國留學人員要提高安全意識，注意防範，妥善應對。如遇緊急情況，請及時聯繫中國駐美國使領館尋求協助。

（綜合報道）