【新冠肺炎】內地昨新增22宗確診　本土感染新疆18宗大連1宗

據國家衛健委網站通報，內地昨日（22日）新增確診病例22宗，其中境外輸入病例3宗（上海1宗，廣東1宗，陝西1宗），本土病例19宗（新疆18宗，遼寧1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例3宗，其中境外輸入病例2宗（均在上海），本土病例1宗（在遼寧）。 另據新疆衛健委通報，7月22日0時至24時，新疆新增確診病例18宗（其中16宗為無症狀感染者轉確診病例），新增無症狀感染者24宗，均在烏魯木齊市。

7月21日凌晨，南航包機承運1.46噸抗疫物資飛往新疆烏魯木齊。這批防疫物資主要為病毒採樣管、防護服等。（網上圖片）

國家衛健委通報指，境外輸入現有確診病例76宗（其中重症病例2宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例2023宗。截至22日24時，現有確診病例240宗，累計報告確診病例83729宗，現有疑似病例4宗。新增無症狀感染者31宗（境外輸入7宗）；當日轉為確診病例16宗（無境外輸入）。

新疆衛健委通報還指出，截至7月22日24時，新疆現有確診病例82宗，其中烏魯木齊市80宗、喀什地區1宗（烏魯木齊市輸入病例）、兵團1宗；現有無症狀感染者77宗，均在烏魯木齊市。

早前7月3日，大連、廈門海關從厄瓜多爾生產的部分凍南美白蝦外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。（中新社）

大連新增個案發病前未外遊

值得一提是，遼寧大連新增的1宗本土確診病例，是一名在海產品加工企業工作的58歲男子，發病前14日未離開大連，亦無接觸確診者或來自重點關注地區人士。其於7月16日出現發熱、乏力等症狀，自服藥物無明顯改善，於21日到大連市中心醫院發熱門診求醫，22日證實核酸檢測呈陽性，目前病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療。

當地地鐵公司已按大連市疫情防控指揮部要求，將地鐵3號線大連灣站封鎖，列車不停該站，未有公布恢復營運日期。大連市就業服務中心亦發出緊急通知，市人力資源市場暫停各類現場招聘活動，恢復時間待定。

（綜合報道）