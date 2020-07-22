【新冠肺炎】全球10換肺者中首個出院：武漢病人曾用人工肺62日

據央視報道，湖北首名新冠肺炎終末期肺移植患者崔志強周二（21日）在住院166天後終於出院，成為全球10宗換肺者中首名出院病人，將入住復康中心接受一段時間的康復治療。而在換肺前，他曾使用人工肺（ECMO）62日，一度被認為「救不過來」。

崔志強出院後將轉往復康中心。（央視）

據報道，新冠肺炎疫情發生後，中國是全球最早開展肺移植救治因新冠肺炎導致肺部不可逆纖維化患者的國家，包括崔志強在內，目前已成功開展6宗新冠肺炎肺移植手術。此外，意大利、美國、 奧地利和韓國各開展了1宗新冠肺炎肺移植手術。崔志強是上述10宗肺移植患者中首位達到出院標準者。

今年1月23日，崔志強出現發熱症狀，2月7日確診新冠肺炎後入院。2月17日其病情急速惡化，次日緊急接受人工肺治療。因新冠肺炎已導致崔志強的雙肺出現不可逆的肺纖維化、呼吸衰竭，他當時無法脫離呼吸機和人工肺輔助，生命危在旦夕。

經過對崔志強病情的綜合評估，確認其符合肺移植標準。 4月20日，一名腦死亡患者的肺與崔志強配型成功，當日下午，專家團隊歷經8個多小時，順利完成雙肺移植手術。手術2天後，崔志強成功撤下人工肺。一周後，他拔除了雙側胸管。5月4日，崔志強開始嘗試靠坐和平衡訓練。

可嘗試自主站立

5月9日，崔志強出現明顯的移植後排異反應，在治療下平安度過。由於長期臥床，崔志強的全身肌力幾乎為零，術後幾日只能靠轉動眼球配合治療。在復康訓練下，1個多月後，崔志強的肌力從原先的0級慢慢恢復到3至4級，可嘗試自主站立。6月14日，崔志強藉助支架站立了1分鐘。

崔志強已可以嘗試自主站立。（央視）

由於長期臥床，崔志強臀部出現了一個難以癒合的壓瘡，隨時可能引發感染。經過評估，6月19日，醫院為崔志強進行了手術。術後，原本碗口大的壓瘡癒合良好。 7月9日，崔志強首次坐上輪椅。7月20日，崔志強在醫護人員幫助下，坐着輪椅來到醫院廣場，是他半年多以來第一次曬太陽。

崔志強是武漢大學人民醫院抗疫期間收治的所有5510名住院患者中，最後一名出院的病人。根據報道，從4月20日換肺手術後，歷經3個月治療，其各項身體指標都達到出院標準。7月21日，在醫院救治166天、接受肺移植手術92天後，崔志強從武漢大學人民醫院出院，他在出院前提筆寫下「出院 感謝大家 崔志強 七二一」。

（央視新聞）