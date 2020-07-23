新冠肺炎｜國藥集團董事長：疫苗臨床試驗效果理想　年底或可上市

7月21日，中共總書記、國家主席習近平在京主持召開企業家座談會。當晚，參會企業家、中國醫藥集團有限公司董事長劉敬楨在接受央視新聞《相對論》連線採訪時，談及新冠疫苗研發進展。他表示，國藥集團已於6月底獲批開始進行國際三期臨床試驗，年底或可上市。

國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨。（網上圖片）

劉敬楨表示，該疫苗是國藥集團旗下北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所齊頭並進研發的，「應該說已經成功」。

他指出，3月30日，就已經進行預注射，相當於「以身試藥」。4月12日，疫苗進入國內一二期臨床試驗，效果非常理想，無一例有嚴重的副反應，有效性可以說是百分之百。6月底，公司獲批開始進行國際三期臨床試驗。

劉敬楨續指，他們的兩個所同時建了P3級別的生產設施，可以保證下一步疫苗大規模量產化。目前來講進展很順利，在研發、臨床試驗、生產設施建造，以及疫苗有效性、安全性、可及性等方面，全面領先全球，下一步大家可以放心使用。

上市時間方面，他表示，按照相關規定，必須經過臨床一二三期試驗。目前已經進入最後一個階段，即三期臨床試驗，大概3個月左右就能完成臨床試驗，同時進入最後的審批階段，年底前應該可以上市。