【新冠肺炎】全球逾1500萬人確診　世衛：疫苗最快在2021年初應用

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全球多國都投入開發應對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗，外界一直期望疫苗何時面世，不過世衛7月22日指，疫苗最快在2021年初才可能全面應用。

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）表示，疫苗的開發進度取得良好進展，指多款疫苗進入第三階段測試，而且沒有在安全或建立免疫力錄得失敗情況。他認為，事實上最快在明年第一季才見到疫苗在市面普及。

他亦指，世衛為了全球民眾可以公平獲得疫苗，正擴大評估其他潛在疫苗，並協助擴大生產量。

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另外，學校何時復課成為不少政府面對的難題，美國多個州份的疫情反彈，但當地有意安排學生重返校園，但卻引起不少爭議。瑞安稱，復課一事須審慎處理，強調阻止病毒在社區擴散是重開學校最有效的一步。

而在疫情方面，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至23日早上4時34分，全球共有15,041,059人確診、619,132人死亡。美國仍然是疫情最嚴重的國家，當地有最少3,940,592宗確診個案、142,677人喪生，當中加州已經超越紐約州，成為全國最嚴峻的州份，當地有409,598人受感染，比紐約州多近1000人。

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