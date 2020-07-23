中國外交部發提醒：在美留學人員被任意盤查扣留案件劇增

中美關係緊張情勢加劇，在美國無預警要求中國限時關閉駐休斯敦總領事館後，中國外交部今日（23日）向中國在美留學人員發出緊急提醒。

外交部指出，近期美國執法機構針對中國留學生進行任意盤查、滋擾、沒收個人物品、扣留等案件急劇增加。

外交部與中國駐美國使領館提醒，在美中國留學人員要提高安全意識，注意防範，妥善應對上述情況。如遇緊急情況，則應及時聯繫中國駐美使領館尋求協助。

外交部指，如留學生在美遭遇緊急情況，應及時聯繫中國使領館尋求協助。（資料圖片）

值得注意是，這是繼5月25日、6月17日中國駐美機構發布類似消息以後，中國外交部門再度作出此類提醒。

6月17日，中國駐紐約總領館在微信公眾號發布消息稱，近來，多名中國公民反映入、出美國邊境時被美邊境海關執法人員長時間盤問並查驗隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人員的電子設備被執法人員暫扣以做進一步檢查。

領館稱，根據美國法律，美邊境海關執法人員有權對所有入、出境人員進行檢查，包括查驗其個人資料、入出境目的和攜帶物品等，無須事先申請搜查令。美邊境執法人員無需懷疑即可搜查旅客的手機等電子設備，並可暫扣。

領館指出，中國駐美國使館再次提醒擬赴美及在美中國公民，加強對美國入、出境規定的了解，合規攜帶物品，謹慎對待美執法部門盤查，必要時可要求聯繫使領館求助。

5月25日，中國駐美大使館網站亦發類似消息，並提醒中國公民，特別是留學人員，應注意有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。

（綜合報道）