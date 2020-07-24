【侯斯頓領事館】俄外交部：美國所為與其宣揚價值觀背道而馳

美國突然要求中國關閉駐侯斯頓總領館，引發國際社會高度關注。7月23日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在例行記者會上表示，美國政府要求中國關閉休斯頓領事館的做法，與美國多年來宣揚的法治精神背道而馳。

扎哈羅娃表示：「給我們的感覺是，如果一個國家，通過合法途徑維護自身利益，發展自己經濟，在美國司法框架下無懈可擊的時候，就會觸發美國的一種自發機制。這包括威脅、制裁、恐嚇、黑名單、甚至拘捕人員、沒收財產等等。要求關閉大使館、領事館，我們已經不是第一次看到這一幕，最近幾年，我們已經多次看到，而且是在不同的、美國政府執政期間發生的，這與美國多年來在國際社會宣揚的價值觀完全背道而馳。」

早在2017年，特朗普（Donald Trump）政府就下令俄羅斯關閉位於舊金山的領事館，以及位於紐約市和華盛頓的附屬機構。

2018年3月初，俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）於英國遇襲，引起俄羅斯和西方國家的外交風波。隨後，美國跟隨歐洲國家的做法，將部份俄羅斯外交官員驅逐出境，並關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。

同年3月29日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）宣布，俄羅斯將驅逐60名美國外交官，關閉美國駐聖彼得堡總領事館。