美國司法部起訴4名中國研究人員　涉隱瞞與中國軍方關係

美國司法部7月23日發表聲明，起訴4名中國研究人員，指他們申請簽證時隱瞞與中國解放軍的關係。目前當局已經拘捕其中3人，餘下1人則身處中國駐三藩市大使館內。

美國司法部負責國家安全事務的德默斯（John Demers）表示，這些解放軍人員申請簽證到美國進行研究時，隱瞞與軍方關係，形容事件是中共利用美國的開放社會，滲透當地看學術機構。他稱會與聯邦調查局（FBI）繼續調查。

聲明提到，FBI近期在全國超過25個城市加強審查，向懷疑與解放軍有關連的簽證持有人進行額外問話。

FBI負責國家安全的官員布朗（John Brown）表示，美國歡迎來自全球的學生、學者、研究人員到當地，而今次的行動反映中國政府不擇手段地滲透和利用美國的善意。FBI經過連串盤問後，揭發他們企圖在美國及民眾取得好處的意圖。

司法部指，4名被起訴簽證欺詐罪的中國研究人員分別是王欣（Xin Wang，音譯）、宋辰（Song Chen，音譯）、趙凱凱（Zhao Kaikai，音譯）及唐娟（音譯：Tang Juan）。其中唐娟目前仍然身處中國駐三藩市領事館。假如罪名成立，他們可能面對最高10年監禁和罰款25萬美元。