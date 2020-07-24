【中美角力】美軍出動4種型號多架軍機同日現身南海

中美兩國在南海的博弈持續，美軍不顧中方反對，近日仍在南海活動頻繁，7月23日，美軍5架飛機、4個機型再次進入南海。

中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心發佈美國軍機偵察衛星圖。（Twitter@SCS Probing Initiative）

據中國官方智庫「南海戰略態勢感知」微博7月23日發佈消息稱，當天早些時候一架美軍P-3C反潛巡邏機從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返。

當天夜間20時至21時，美國空軍的一架RC-135W偵察機和一架P-8A反潛巡邏機從台灣南部海域進入南海，向着廣東省方向向西飛行，同時還有四架美國空軍KC-135R空中加油機出現在西太平洋海域，其中兩架進入南海上空。

據悉，7月22日，美軍就已派出P-8A反潛巡邏機進入南海。而在7月13日、7月15日、7月17日和7月21日，美國空軍連續派出E-8C空地監視機進入南海上空。

對於美軍機頻繁現身南海，中國官媒《環球時報》7月23日引述軍事專家宋忠平表示，美國發布南海新政以及在南海的軍事行動再次強化了對中國進行打壓的態勢，這是把中國作為頭號的競爭對手的舉動。

他稱，美國現在對中國的遏制已經達到了無以復加的地步，手段上「無所不用其極」。與此前南海仲裁案期間相比，宋忠平認為此刻的南海局勢更為緊張。

他表示，對於美國艦機持續抵近偵察，中國解放軍必然會採取相應方式應對，雙方擦槍走火的可能性增加。但宋忠平認為，在美國大選前，美國只想竭力挑釁，但並沒有想真正製造一場軍事衝突，因為這不利於美國大選，與此同時解放軍也會保持理智應對。