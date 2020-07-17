【中美角力】5天內3次　美軍機再抵近廣東沿海偵察

近期，美軍艦機在南海活動頻繁，7月17日，美軍兩款罕見機型被曝同時現身南海，其中世界上最先進的預警機E-3B「望樓」引發關注。

據中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心「南海戰略態勢感知計劃」（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative，SCSPI）7月17日稱，美軍E-3B「望樓」全天候空中預警機17日上午出現在台灣以南的巴士海峽空域。

在E-8C飛機連續數日抵近偵察後，美軍在7月17日再罕見派遣E-3B「望樓」飛赴中國南海。（維基百科公有領域）

E-3B「望樓」被稱為目前世界上最先進的預警機，據介紹，其背部造型獨特的雷達天線系統，能夠在400km範圍內偵測低空飛行目標，及650km範圍內偵測中高空目標，其敵我識別子系統可以進一步對目標進行辨認和標出敵我飛機，並能抗地面雜波干擾。

據報道，美國空軍的一架E-3預警機在進入戰術空軍司令部服役之前的作戰性模擬測試中，扛住了近300架入侵者飛機盡最大努力對其發動的空襲和攻擊；而在美國及其盟友對伊拉克發動的「沙漠風暴」的戰略打擊行動期間，E-3預警機超長時間飛行並紀錄了所有空戰經過。作為全天候空中預警機，E-3預警機在不額外加油的情況下一次可以飛滿8小時。除了提供即時的敵軍動態，E-3預警機也支援了40次空對空擊落中的38次；在美國針對伊拉克的"沙漠盾牌"行動中，E-3預警機在美軍不斷增兵的作戰準備過程中，一直在密切關注着伊拉克空軍的動向。

SCSPI稱，7月17日，還有一架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」飛機飛經台灣南部海域進入南海，隨後繼續向西飛行，一度抵近至距離廣東省海岸約134.3公里的位置。

據統計，這是7日內美軍E-8C「聯合星」飛機第3次對中國海岸實施抵近偵察飛行。此前，該型飛機曾在7月13日、7月15日進入南海，朝着中國廣東省海岸飛行。

7月17日，還有一架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」飛機飛經台灣南部海域進入南海，隨後繼續向西飛行，一度抵近至距離廣東省海岸約134.3公里的位置。（資料圖片）

美國空軍裝備的E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。據介紹，該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

SCSPI稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在蒐集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

中國軍事專家李傑15日曾對《環球時報》表示，「美軍派出不同型號軍機是有一定分工的，有的是側重於圖像蒐集，有的是針對信息，也有是針對水下、水面或者空中目標。美軍掌握到電子信息和各種數據後，會對它們進行分析，將來只要中國大陸艦機出動，美軍方就能第一時間判斷出是什麼型號的艦機，然後就可以有針對性地採取行動，掌握行動的動向。這是非常危險的。」

近來，美國在南海事務上動作不斷。除了頻繁派遣軍艦機在南海活動外，美國國務院7月13日發表「涉南海聲明」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣稱中國在南海許多主張「非法」。至此，南海地區爆發衝突的風險進一步加大。

7月14日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，「美方借炒作（南海）仲裁案來服務自身政治目的，是對國際海洋法的濫用，中方絕不接受。美國拒絕加入《聯合國海洋法公約》，在國際上頻頻『退群毀約』，對國際法合則用不合則棄，頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化，推行強權邏輯和霸道做法，才是本地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者，國際社會看得十分清楚。」