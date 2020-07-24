美國駐成都總領事館外大批公安戒備　內地網民一面倒留言促離開

美國早前突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中國外交部在周五（24日）上午宣布，已通知美國駐華大使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。 據香港電台報道，美國駐華大使館方面回覆查詢時指尚未收到相關官方通知，從內地網上流傳的成都總領事館現場圖片可見，有大批公安在館外戒備。

中國已要求關閉美國駐成都總領事館。（微博）

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從網民發布的現場圖片所見，成都總領事館外不少圍觀的民眾，同時有大批公安戒備，有十多輛公安及消防車輛，甚至可見到有一整隊身穿武警制服的人員巡邏經過。與此同時，成都總領事館外部分路段已採取交通管控，車輛須要繞行。值得一提是，現場圖片可見多名外籍人士將一箱箱行李篋，放進掛有外國駐華機構專用黑色車牌的私家車內，相信是要準備撤離。

至於成都總領事館的官方微博，其最近期發布的帖文就有大批中國網民留言，絕大多數人的態度都是支持外交部要求關閉的決定，「趕緊關了吧、逐客令在路上」、「走好，不送」等的留言彼彼皆是，更有網民揶揄該帳號亦將要被註銷。不過，亦有網民坦言日後要辦理簽證前往美國，就要遠赴其他城市的總領事館，帶來不少麻煩。

內地民眾觀看央視成都總領事館現場直播。（微博）

美國目前在中國除了大使館外，有五個總領事館，分別位於上海、廣州、武漢、成都、瀋陽，其中美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館，位於成都市武侯區。領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市。現任總領事為林傑偉。2012年2月6日，時任重慶市公安局局長王立軍曾躲入成都的美國總領事館，美國駐成都總領事館也因此聲名大噪。

早前曾有內地網民呼籲中國關閉美國駐港總領事館以報復美國關閉中國駐侯斯頓領事館，不過，美國駐香港及澳門總領事館雖然是美國駐華的七座使領館之一，但該領事館並不隸屬於美國駐華大使館，而是直屬美國國務院。

（綜合報道）