【中美領事館風波】美駐成都總領館被關　胡錫進稱以72小時為限

中國外交部7月24日上午針對美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館一事做出回應，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立與運行許可，並要求該總領事館停止一切業務與活動。

美國關閉中國領館，中國駐休斯敦總領館人員連夜銷毀機密文件（點擊圖集瀏覽）：

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中國外交部7月24日發表聲明稱，已通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

聲明稱，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

與此同時，中國《環球時報》總編輯胡錫進7月24日在微博上披露，關於中國要求美方關閉駐成都總領館，按照對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間24日上午10時通知美方這一決定的，這意味着，北京時間星期一（7月27日）上午10時，美駐成都領館需要完成關閉。