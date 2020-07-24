【中美領事館風波】美駐成都總領館被關　胡錫進稱以72小時為限

即時國際
撰文：
最後更新日期：

中國外交部7月24日上午針對美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館一事做出回應，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立與運行許可，並要求該總領事館停止一切業務與活動。

美國關閉中國領館，中國駐休斯敦總領館人員連夜銷毀機密文件（點擊圖集瀏覽）：

+8
+7
+6

中國外交部7月24日發表聲明稱，已通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

聲明稱，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

侯斯頓領事館｜拒聽從美方閉館要求　總領事蔡偉：辦公室照常運作
中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館
【侯斯頓領事館】俄外交部：美國所為與其宣揚價值觀背道而馳
【侯斯頓領事館】胡錫進：中方今日公布反制措施
【侯斯頓領事館】中美摩擦升級　台灣該幸災樂禍還是袖手旁觀

中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

與此同時，中國《環球時報》總編輯胡錫進7月24日在微博上披露，關於中國要求美方關閉駐成都總領館，按照對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間24日上午10時通知美方這一決定的，這意味着，北京時間星期一（7月27日）上午10時，美駐成都領館需要完成關閉。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。