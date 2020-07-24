中美領事館風波｜外交部指駐侯斯頓總領事館仍運轉　促美撤銷決定

中國駐侯斯頓總領事館被美國要求關閉後，中國外交部在周五（24日）上午宣布，已通知美國駐華大使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。

對於駐侯斯頓總領事館的情況，外交部發言人汪文斌在周五（24日）的記者會上就稱該館仍在運轉，敦促美國撤銷有關的錯誤決定。

此外中國駐侯斯頓總領事蔡偉在接受美媒訪問亦提到，中國抗議美國的要求，總領事館將會持續開放，「直到另行通知」。