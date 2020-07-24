中美領事館風波｜外交部指駐侯斯頓總領事館仍運轉　促美撤銷決定

撰文：葉琪
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中國駐侯斯頓總領事館被美國要求關閉後，中國外交部在周五（24日）上午宣布，已通知美國駐華大使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。
對於駐侯斯頓總領事館的情況，外交部發言人汪文斌在周五（24日）的記者會上就稱該館仍在運轉，敦促美國撤銷有關的錯誤決定。
此外中國駐侯斯頓總領事蔡偉在接受美媒訪問亦提到，中國抗議美國的要求，總領事館將會持續開放，「直到另行通知」。
中國駐侯斯頓總領事館被發現有人焚燒大量文件（點圖放大）：
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據了解，中國駐侯斯頓總領事館最初是在當地時間周二（21日）被發現有人焚燒大量文件，驚動警方及消防員到場處理。惟由於中國駐侯斯頓總領事館屬於中國主權範圍，警方及消防員未被允許進入，只能在館外戒備。及後美媒就引述警方消息指，焚燒文件緣於駐侯斯頓總領事館已接獲通知，須於當地時間周五（24日）下午4時前閉關，人員要全數撤離。
中國駐侯斯頓總領事蔡偉。（資料圖片）
中國外交部其後證實，美國在周二突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，對此予以強烈譴責，並表明不撤銷有關錯誤決定，中國必將作出正當和必要反應。中國駐侯斯頓總領事蔡偉在受訪時則提到，中國對駐侯斯頓總領事館被要求關閉表示抗議，已要求美國撤回。蔡偉指，駐侯斯頓總領事館將繼續開放，「直到另行通知」，「我們的領事館（當地時間）周四仍正常運作，而我們也會看（當地時間）周五情況有沒有發生變化。」
（綜合報道）