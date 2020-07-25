【新冠肺炎】內地昨日新增34宗確診　29宗本土病例來自新疆及遼寧

據國家衛健委消息，內地昨日（24日）報告新增確診病例34例，其中境外輸入病例5例（上海2例，廣東2例，內蒙古1例），本土病例29例（新疆20例，遼寧9例），新增無症狀感染者74例（境外輸入2例）。當日無新增死亡病例，新增疑似病例2例，新增治癒出院病例16例。

7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

新疆昨日新增的20例確診病例中，有9例為無症狀感染者轉確診病例，新增無症狀感染者38例，均在烏魯木齊市。新疆現有確診病例115例，其中烏魯木齊市113例、喀什地區1例、兵團1例。現有無症狀感染者114例，均在烏魯木齊市，尚有7170人正在接受醫學觀察。

遼寧昨日新增的9例確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，均為大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工。當日新增無症狀感染者27例，其中大連市報告26例、鞍山市報告1例。

7月24日，在大連地鐵3號線香爐礁站，民眾排起長隊進行核酸檢測。（中新社）

截至昨日，內地現有確診病例261例，累計治癒出院病例78889例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83784例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者778052人，尚在醫學觀察的密切接觸者11500人。

境外輸入現有確診病例79例，現有疑似病例1例。累計確診病例2034例，累計治癒出院病例1955例，無死亡病例。

（綜合報道）