新冠肺炎｜國家衛健委：將應港府抗疫需求　提供一切必要支持

香港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，最新新增123宗確診病例，再創新高，令香港累積的病例已有超過2200宗。 據內地官媒《環球時報》報道，國家衛健委黨組成員余艷紅在周五（24日）一場中港澳共同舉辦的視像會議上表示，中央對香港近期疫情發展有所關心及關注，將應香港政府需求抗擊疫情需求提供一切必要支持。

報道指，國家衛健委與廣東省衛健委、香港食物及衛生局、澳門社會文化司，以及與會專家等共約30人，在當天共同舉辦新冠肺炎疫情防控特別視像會議，內地與港澳分享各自防控經驗，並就關注的問題進行交流。

國家衛健委黨組成員余艷紅。（資料圖片）

報道提到，余艷紅從建立高效決策指揮體系、實施分區分級精准管控、強化社區防控措施、迅速提升核酸檢測能力、強化公眾宣傳等幾方面，介紹內地的疫情防控經驗，並表示願意深化內地與港澳聯防聯控合作，加強技術交流和經驗分享，維護三地人民健康福祉。

此前位於湖北武漢國際會展中心的「方艙醫院」。（中新社）

有份出席視像會議的香港食物及衛生局局長陳肇始，有介紹香港近期疫情發展形勢和防控策略，廣東省衛健委主任段宇飛及澳門社會文化司司長歐陽瑜亦分別介紹廣東省及澳門的防控經驗。報道更稱，粵港澳三地的專家，「就『方艙醫院』建設和管理、 （病毒）核酸檢測、社區管控等議題深入研討」。

（環球時報）