長征四號乙火箭「一箭三星」發射　衛星用於國土資源調查和監測

據中國航天科技集團消息，今日（25日）11時13分，長征四號乙運載火箭在太原衛星發射中心成功執行一箭三星任務，將資源三號03星及搭載的兩顆小衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，任務成功。

7月25日11時13分，中國在太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，成功將資源三號03星送入預定軌道，任務搭載發射了龍蝦眼X射線探測衛星、天啟星座一零星。（新華社）

據介紹，資源三號03星由中國航天科技集團有限公司五院研製，主用戶單位為國家自然資源部，衛星主要用於生產全國1:5萬基礎地理信息產品，開展1:2.5萬以及更大比例尺地圖的修測和更新，開展國土資源調查和監測等工作。資源三號03星發射入軌後，將與在軌的資源三號01、02星及高分七號衛星組網運行，為我國測繪業務提供穩定的衛星數據源。

本次發射還搭載了由航天科技集團八院805所所屬上海埃依斯航天科技有限公司研製的龍蝦眼X射線探測衛星和天啟星座一零星。

龍蝦眼X射線探測衛星是國際上首顆應用新型龍蝦眼仿生技術的空間科學探測衛星。天啟星座一零星則是一顆數據采集衛星，將開展天基物聯網核心關鍵技術在軌驗證，為窄帶天基物聯網星座的建設和應用提供先期技術驗證。

長征四號乙火箭。（中國航天科技集團）

長征四號乙運載火箭是由航天科技集團八院研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種衛星、不同軌道要求的單星及多星發射能力。

（中國航天科技集團）