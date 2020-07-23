【火星探測】天問一號升空　火箭殘骸都去了哪裡？

搭載「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭，周四（23日）中午12時41分在海南文昌發射升空。國家航天局指，經過2167秒飛行，火箭成功將探測器送入預定軌道，展開超過半年的長途旅行，預計會在明年2月抵達火星。 據內地傳媒報道，由於是文昌發射場位處海濱，一級火箭殘骸會墜入公海，但末級由於速度太快，將留在太陽系中飛行，成為環繞太陽的一顆人造小行星。

搭載「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭發射升空。（中新社）

「天問一號」火星探測器。（中新社）

報道指，運載火箭將衛星或飛船發射送入太空，是一個「自我犧牲」的過程，即完成加速使命，一節節分離後，火箭的一部分會在大氣層中燒毀，一部分就會墜入大海、地面，甚至進入太空。報道續指，火箭發射後，在中國部分地區都會發現一些火箭掉落地面的殘骸，其中貴州、湖南、湖北等是火箭殘骸主要的落區。

報道又提到，火箭殘骸有很多種，部分殘骸是在火箭發射後幾乎馬上就會墜落地面，甚至在火箭一開始發射時就會開始「掉渣」，多數是火箭表面的保溫發泡膠或結冰。外界一般所指的火箭殘骸，都是大型殘骸，以中國載人航天所使用的神箭長征二號F運載火箭為例，發射後三分鐘內，火箭的逃逸塔、助推器、一級火箭、整流罩等重要組成部分會相繼分離，由於上升高度不高，很快就會墜落地面。

墜落地面的火箭殘骸。（新京報）

報道稱，中國現有的三大內陸發射場酒泉、太原及西昌，每次發射後都需要回收火箭殘骸。至於近年啟用的文昌發射場，由於位於海南省的海濱地帶，每次發射完火箭殘骸都直接墜落公海，不會造成威脅亦不必回收。今次的長征五號遙四火箭，在火箭與探測器分離後，末級火箭的速度已經超過每秒11.2公里的「第二宇宙速度」，將完全脫離地球引力，成為繞太陽運轉的一個人造行星。

「天問一號」探測器在海南文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空

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報道最後指出，中國已成功展開殘骸精準回收試驗。為減少火箭發射給落區居民帶來不便，研製人員一直有進行落區安全控制技術研究，「近年來的一些試驗，讓殘骸的精準降落和回收成為可能」。上述試驗是在去年7月26日進行，當時長征二號丙運載火箭發射後，一級火箭的落點成功精確控制。研製人員在火箭外側壁安裝數塊「柵格舵」，一級分離重返大氣層時，「柵格舵」能夠完成「解鎖—展開—按控制指令轉動」等一系列動作，如同小翅膀般保持一級火箭的姿態穩定，使其可精準回歸地面。最終在發射當天，一級火箭殘骸在貴州黔南州被尋獲，落點正位於事先設定的範圍，首次「柵格舵分離體落區安全控制技術」試驗取得成功。

（新京報）