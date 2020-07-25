中美領事館風波｜藏身三藩領館中國研究員被捕　美指其無外交豁免

美國司法部7月24日表示，一名早前藏身於中國駐三藩市使館的中國研究人員唐娟（音譯：Tang Juan）已經離開使館範圍，並遭美國執法人員拘捕。 美方指她涉嫌簽證欺詐，並強調她沒有外交豁免權。

美國方面表示，唐娟是在當地時間23日傍晚被捕。不過，美司法部官員拒絕透露唐娟被捕細節。目前未知她是否自行離開領館從而被捕。

美國司法部官員稱，唐娟並不享有外交豁免權。此前，美國當局在6月26日以簽證詐騙罪名起訴唐娟，她此次被捕後，預計會在加州首府沙加緬度（Sacramento）出庭應訊。

中國駐三藩市領事館。（Google地圖網頁）

今年37歲的唐娟在2019年10月申請美國訪問學者J-1簽證，12月27日入境美國。根據美方起訴書，她在申請簽證時，沒有如實上報軍人身份，但她實為中國空軍軍人。美國聯邦調查局（FBI）發現了兩張她身著軍裝的照片，指她隸屬第四軍醫大學。

FBI在6月20日就此事約談唐娟，FBI稱，唐娟在約談時否認自己是軍人，又表示不認識美方出示的她的兩張軍裝照上的徽章。此後，唐娟進入中國駐舊金山領館避難，直到24日被捕。

舊金山當地電視台ABC7報導，唐娟已經進入沙加緬度郡監獄。

美國司法部發布的唐娟照片。

美方近期共指控四名中國學者涉嫌簽證欺詐，隱瞞自己和解放軍的關係，而唐娟正是其中之一。除唐娟外，其餘三人包括：

王欣（Wang Xin），美國司法部聲明表示，王欣在2019年3月26日入境美國，在加州大學舊金山分校從事研究。

王欣在申請簽證填表時表示，他從2002年9月1日至2016年9月1日曾擔任軍醫大學副教授。但在今年6月7日接受美國海關和邊境管理當局問訊時，他提供信息說，他實際上仍然是軍醫大學的技術人員。

中國外交部發言人華春瑩在6月12日的記者會上曾談到王欣的情況，說：「據我所知，王欣只是心血管疾病方面的醫生，我看不出來他怎麼會危害美國國家利益或安全。」

宋琛（Song Chen），美國司法部公布，宋琛今年38歲，2018年11月獲得美國簽證，12月23日入境美國，7月18日被捕。她在申請簽證時，稱自己在西釣魚台醫院工作，是神經科醫生，到美國斯坦福大學從事與大腦疾病有關的研究工作。

美國發現四篇學術論文上她的署名，提及她與第四軍醫大學和北京空軍總醫院的關係。另外在7月13日，中國一個健康網站上刊登她身著軍裝的照片。

趙凱凱（Zhao Kaikai），趙凱凱是印第安那大學機器學和人工智能專業研究生，也於7月18日被捕。美國司法部指稱趙隱瞞了在中國國防科技大學的任職經歷，以及在解放軍空軍航空大學的教育背景。聯邦調查局在網上找到一張趙身著軍裝的照片。