美國指華研究員隱瞞中國軍方關係　藏身三藩市總領事館

美國傳出7月22日下令中國72小時內關閉候斯頓總領事館後，美媒同日引述一份7月20日的法院文件稱，一名被美國聯邦調查局（FBI）指控涉簽證詐欺的中國研究員目前藏身在中國駐三藩市總領事館內。

美媒Axios在22日的報道指出，這件事引人注意之處是，一名涉及聯邦罪行的人受到一個外交設施所庇護，或會導致中美兩國關係嚴重緊張，尤其是現時美國正在打擊中國在美間諜活動以及盜竊研究資料之際。

從事與中國相關的知識產權盜竊個案、以美國紐約為基地的律師Minyao Wang表示，一個中國外交使團與一宗知識產權盜竊案的關連如此密切，是非常不尋常。這位律師稱，外交使團利用領事豁免權庇護一名涉及刑事案的被告，是令人意想不到的。

圖為2019年6月27日，中國駐三藩市總領館為國際席勒學會舊金山分會成員舉辦開放日活動，王東華總領事發表演講介紹中美關係和「一帶一路」倡議進展情況。（中國駐三藩市領事館網站）

這份日期為7月20日的法庭文件中，顯示FBI的評估，指出唐娟（音譯：Tang Juan）當初是以J-1簽證到美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任研究員。文件稱她在申請簽證時有表明自己與中國解放軍沒任何關係。

文中稱FBI在取得搜查令後，在她的住處發現中國解放軍軍服，內有照片，以及發現她為空軍軍醫大學工作的資料。

她在6月20日接受問話，之後進入中國駐三藩市領事館，外界估計她仍然藏身館內。她26日正式被控以簽證詐欺的罪名。

路透社在7月22日的報道中指出，它未能與中國駐三藩市領事館及唐娟取得聯絡並要求置評。