中國駐侯斯頓總領事館遭破門接管　外交部：將作正當和必要反應

中國駐美國侯斯頓總領事館，早前被美國要求須在72小時後關閉。關閉令在當地時間周四（24日）下午4時屆滿，當地執法部門其後接管建築物，更有人從後門破門而入。 中國外交部發言人汪文斌在周六（25日）表示，中國強烈不滿及堅決反對美國強行進入中國駐侯斯頓總領事館，已提出嚴正交涉，並表明將就此作出正當和必要反應。

據此前報道，總領事館的人員在限期前數分鐘離開，之後有多名相信是美方人員到場，為建築物換上新門鎖，再以強力工具從後門破門而入。眾人進入建築物後，美國外交安全局人員在門外戒備。

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據中國外交部發出的發言人汪文斌答記者問，中國駐侯斯頓總領事館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美國不得以任何方式侵犯中國駐侯斯頓總領事館，「對於美方強行進入中國駐侯斯頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應」。

美國駐成都總領事館的關閉限期，據稱將於下周一上午10時正屆滿。（美聯社）

值得一提是，作為反制措施，外交部日前已要求美國駐成都總領事館關閉，「並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求」。雖然外交部未有詳細說明所謂的「具體要求」，但據《環球時報》總編輯胡錫進在微博上披露，中國按照對等原則，同樣給予美國駐成都總領事館有72小時的關閉時間。胡錫進指，中國在周五（24日）上午10時通知美國，換言之限期將會是下周一（27日）上午10時正。

（綜合報道）