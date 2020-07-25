【中美領事館風波】美國駐成都總領館　有人攜行李離開

中國7月24日要求美國關閉駐成都總領事館，報復美國21日突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館。法媒25日稱領事館工作人員上午起收拾物品，有大批裝滿的垃圾袋的廢物被搬出。當中一袋袋子破裂，讓人看到裏面裝有碎紙。工作人員並未拆走美國國旗。

環球網25日在微博發文並上載照片，顯示有外籍人员从美国驻成都领事馆小门携行李自行离开。法媒報道則稱美國駐成都總領館除慣常在外駐守的公安外，現場警員人手增加，並配備滅火筒。

中國7月24日要求美國駐成都總領事館關閉，惟中美都未有就期限明確回應。

中國外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。不過聲明未說明閉館最後期限。

美國國務院高級官員24日就關閉中國駐侯斯頓總領事館一事，以電話會議形式對媒體進行簡報。惟此人亦未有就成都總領館閉館期限回應。官員只着記者向中方查詢，怎樣選擇關閉駐成都總領館。

當官員回應事件會否影響美國在華駐外使節工作，官員僅說在中國的外交存在、准入以及所有事情是不對等的，「美國需要做到對等。這是重要的。對等創造平衡，而平衡是穩定，而我們需重獲這個。就這樣。」

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中國方面，政府未有就期限發布官方公布。

《環球時報》總編輯胡錫進7月24日下午在微博發文稱，據他瞭解，關於中國要求美方關閉駐成都總領館，按照「對等原則」，中方也給了美方72小時實施關閉。他說，中國是在24日上午通知美方這一決定的，這意味着27日上午，美國駐成都總領館需完成關閉。

《人民日報》7月25日發表題為《來而不往非禮也》的署名文章，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。美方應當立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

文中稱7月21日美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係，十分蠻橫無理。中此舉是中方對美方無理行徑作出正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。