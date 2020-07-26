新冠肺炎｜疫情傳染鏈擴大至4省7城市　大連開展全民免費核酸檢測

內地新冠肺炎疫情反彈，遼寧省大連市數日以來出現多宗本土確診病例和無症狀感染者。7月25日，遼寧新增13宗本土病例，其中大連有12宗，均是大連凱海世界海鮮股份公司的員工，另有1宗在鐵嶺市，且是大連市疫情的關聯病例；大連還新增無症狀感染者14宗。 截至7月25日24時，疫情傳染鏈已擴至4省7個城市，包括遼寧省鞍山市、鐵嶺市；黑龍江省鶴崗市、海倫市；吉林省長春市、四平市；福建省福州市。針對嚴峻疫情，大連疫情防控指揮部今日（26日）宣布，在全市開展核酸檢測，費用由財政支出。

大連22日爆發此波疫情，首名染疫的確診病例，就是在凱海世界海鮮公司任職的男性員工，之後當地也陸續發現確診者和無症狀感染者，且疫情向外擴散，遼寧的鞍山市，和黑龍江的鶴崗市、綏化市轄下海倫市陸續發現無症狀感染者。

另外，7月25日，吉林省通報新增4例無症狀感染者，均為大連返吉人員，其中四平市3例，長春市1例。同日，福建省福州市報告新增省外輸入無症狀感染者1例，為遼寧省輸入。至此，大連此輪疫情已擴散至4省7個城市。

7月25日，大連新長興市場，水產品商戶準備提前結束營業、關閉店舖。（中新社）

大連市疫情防控指揮部25日晚已發布通知，將此前被劃定為中風險地區的甘井子區大連灣街道升級為高風險地區；中風險地區則增至4個，分別是西崗區香爐礁街道工人村社區、金普新區站前街道盛濱社區、金普新區站前街道楊家村、金普新區先進街道桃園社區。

7月24日，國家衛健委主任馬曉偉帶隊趕赴大連指導防疫時強調，迅速以核酸檢測為手段擴大預防，力爭在4日內實現核酸檢測全覆蓋。而大連疫情防控指揮部今日（26日）也正式宣布，在全市開展核酸檢測，費用由財政支出。

事實上，大連23日已將全市進入「戰時狀態」，對進口海產實施嚴格管控，關閉涉事公司在大連的全部門市，同時對市內10多萬人展開核酸檢測，還關閉了網吧、浴室、棋牌室等密閉場所。

（綜合報道）