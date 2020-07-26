傳中國076攻擊艦或裝電磁彈射器　被譽媲美航母　可支援登島作戰

內地網絡近日熱傳一份文件，顯示中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。《兵工科技》等多間內媒指，該項目就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。 招標文件中提到「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，被解讀為未來076型兩棲攻擊艦可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，並可能搭載大型艦載固定翼戰機，使之兼具航母和兩棲攻擊艦的作戰能力。 而美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站24日在報道中指，建造兩棲攻擊艦或用於支援登陸台灣或南海爭議島嶼等軍事行動。

內媒《觀察者網》指出，作為075型兩棲攻擊艦的後續艦，在076型兩棲攻擊艦的公開文件中出現了電磁彈射器和電磁阻攔設備，突破了大家對於傳統兩棲攻擊艦的想象，而圍繞這一系列新設備所引發的076型兩棲攻擊艦在海上作戰中所扮演角色的猜想，或是最引人關注的內容。

二戰後，現代航空母艦原只有使用蒸汽彈射器，直至近年，美國海軍宣布成功研製電磁彈射器，並安裝在建造中的福特級核子動力航母上。相較於傳統的蒸汽彈射器，電磁彈射器的優勢在於其更安全可靠，加速的過程更均勻，對飛機的結構傷害也更小。

兩棲攻擊艦裝備電磁彈射屬世界首創

內地軍事媒體分析指，去年國慶前夕下水的075兩棲攻擊艦，排水量只有2到3萬噸，與排水量高達4.5萬噸的美國海軍「美利堅級」兩棲攻擊艦還有較大差距。但076兩棲攻擊艦的進步則是跨越式的，其大概率採用柴燃聯合動力技術，亦可能首創性地在大型兩棲攻擊艦上配備電磁彈射和電磁阻攔裝置。

今年4月，075二號艦（左）下水。（微博@北方機械製造生產聯合體）

內媒根據招標文件披露的參數計算，076型或將成為與英國伊莉莎伯女王級航母媲美的艦船，「能夠一次搭載75架戰機，其中可能有71架無人戰機，或者數量更多的直升機或輕型無人機」，該艦也有望被視作中國海軍未來的「水上無人機母艦」，進一步提高海軍兩棲甚至遠洋作戰能力。

《福布斯》報道則認為，若076型兩棲攻擊艦直接採用電磁彈射技術，效能比在航空母艦上使用的蒸汽彈射器更強大，美國海軍的福特級航空母艦上也安裝有類似的系統，並可以搭載噴氣式飛機或固定翼無人機，將大大增加對登陸作戰的空中支援能力。不過，由於龐大的電磁彈射系統將進一步壓縮內部貨運塢艙的空間，可能無法搭載氣墊登陸艇等大型設備，只能保有十分有限的兩棲運送力。

（綜合報道）