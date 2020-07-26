南海博弈│解放軍南部戰區南海實彈射擊訓練　對海上目標輪番打擊

南海近期再因中美較量而成為輿論關注的焦點。近期美軍雙航母巡航南海的同時，美軍多次派軍機飛赴南海上空。據中國軍方媒體「中國軍視網」7月26日報道，近日，解放軍南部戰區海軍航空兵某旅在南海海域展開實彈射擊訓練。

播出的畫面顯示，南部戰區戰機超低空掠海飛行，對海上目標實施輪番打擊。此次訓練共出動飛機數十架次，發射火箭彈、航炮彈、航訓彈等雷彈數千枚。

參加演習訓練的南部戰區海軍航空兵某旅飛行員李唅受訪表示，超低空掠海飛行時間長，海上可參照物少，同時一個架次要使用多種不同類型的武器，對飛行員靶場航線的建立、武器的快速切換，前後艙的協同都提出了高要求。

報道指出通過此次海靶實彈訓練，有效檢驗了武器裝備綜合作戰性能，提升了飛行員技戰術水平和部隊應急反應能力。

與此同時，25日開始，解放軍在雷州半島以西海域組織實彈打靶，為期9天。

美軍「尼米茲」號和「列根」號航母於7月4日進入南海並舉行演習，7月17日，兩艘航母再次在南海進行演習。期間的7月13日，美國官方發佈南海聲明，宣布不承認中國在該海域的所有權，包括領土、領海主權，以及海洋資源權利的主張。美軍雙航母巡航南海的同時，近期美軍頻繁派遣軍機進入南海，截至25日，美國軍機已連續11天途經巴士海峽航向南海巡邏或是飛往廣東沿岸進行抵近偵察。