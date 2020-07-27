新冠肺炎｜內地昨增61宗確診本土佔57宗　吉林現2宗大連輸入病例

內地新冠肺炎疫情反彈，新疆和遼寧省大連市數日以來出現多宗本土確診病例和無症狀感染者。而大連疫情亦開始向市外蔓延，傳染鏈已擴至4省7個城市。 據國家衛健委通報，內地昨日（26日）報告新增確診病例61宗，其中本土病例57宗（新疆41宗，遼寧14宗，吉林2宗）。而據吉林省官方通報，該省出現2宗大連市輸入病例。

國家衛健委通報指，內地新增境外輸入病例4宗（內蒙古2宗，福建1宗，四川1宗），境外輸入現有確診病例80宗、疑似病例3宗。截至26日24時，內地現有確診病例339宗，累計報告確診病例83891宗，現有疑似病例3宗。

內地新增無症狀感染者44宗（境外輸入1宗）；當日轉為確診病例31宗（境外輸入1宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者302宗（境外輸入88宗）。

新疆衛健委通報指，新疆新增的41宗確診病例均為烏魯木齊病例，其中15宗為無症狀感染者轉確診病例；新增無症狀感染者38宗（烏魯木齊37宗，兵團第十二師1宗）。截至7月26日24時，新疆現有確診病例178宗，其中烏魯木齊176宗、喀什1宗（烏魯木齊輸入病例）、兵團1宗；現有無症狀感染者170宗（烏魯木齊169宗，兵團第十二師1宗）。

另據遼寧衛健委通報，新增的14宗確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例。遼寧新增無症狀感染者12宗，均為大連市報告病例，目前尚有36宗無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

7月25日，大連新長興市場，水產品商戶準備提前結束營業、關閉店舖。（中新社）

吉林兩病例均為海鮮公司員工

吉林衛健委通報稱，新增大連輸入性確診病例2宗（四平市2宗），均是由7月25日吉林省通報的大連疫情輸入的無症狀感染者轉為確診病例。此外，全省再新增無症狀感染者1宗，是對四平市大連輸入性病例的密切接觸者主動篩查發現。截至7月26日24時，全省現有無症狀感染者3宗。

通報指出，兩名確診病例均為女性，均為大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工。確診病例1出生於1969年，住址為四平市伊通縣小孤山鎮，她7月18日從大連市返回伊通縣；確診病例2出生於1981年，住址為四平市現住梨樹縣榆樹臺鎮，7月17日從大連市返回梨樹縣。

兩人返吉後接受了大連相關疫情地區返吉人員主動篩查，均於24日獲得核酸檢測陽性結果，診斷為無症狀感染者，26日經省、市專家組會診轉為確診病例。

值得一提是，大連22日爆發此波疫情，首名染疫的確診病例，就是在凱海世界海鮮公司任職的男性員工，之後當地也陸續發現確診者和無症狀感染者，且疫情向外擴散，遼寧的鞍山市，和黑龍江的鶴崗市、綏化市轄下海倫市等地陸續發現無症狀感染者。

（綜合報道）