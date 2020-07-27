新冠肺炎｜深圳通報港確診貨車司機活動軌跡：曾訪印刷廠和腸粉店

深圳羅湖區疫情防控指揮部表示，接獲香港衞生防護中心通報，一名港籍貨車司機周日（26日）確診，他曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留。 龍崗區疫情防控指揮部發布通報，進一步披露該名患者在深圳的活動軌跡，指其曾經在該區的印刷廠和腸粉店逗留。

稍早前的通報指，該名司機按照相關豁免政策規定，於本月18日晚上從文錦渡口岸入境深圳，當時核酸檢測為陰性；他於22日晚從同一口岸離境返港，至周日確診。經流行病學調查發現，其曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留，當局宣布即日起對該社區全體居民進行免費核酸檢測。

深圳及珠海日前宣佈進一步收緊跨境貨車司機入境要求。（資料圖片）

龍崗區的通報則披露，經流行病學調查，該司機曾在龍崗區坪地街道的年豐高新產業園興申發印刷字本（深圳）有限公司和年豐社區橫嶺村48號連鋒石磨腸粉店逗留。龍崗區疾控部門正進一步開展流行病學調查和核酸檢測工作，並呼籲7月18日至22日曾到過年豐高新產業園和連鋒石磨腸粉店者主動申報，如有不適及時到就近發熱門診就診。

網上公開資料顯示，興申發印刷制本（深圳）有限公司是港商獨資企業，為專業精裝和平裝書本印刷廠，主要從事印刷、製版、裝訂、包裝、過膠業務。

確診貨車司機曾到訪印刷廠地點：

早前由於香港疫情關係，4月10日起所有從香港入境廣東的跨境貨車司機，須有新冠病毒檢測陰性證明。港府經與廣東協調後達共識，內地會在口岸現場集中為香港跨境貨車司機檢測，費用為350港元，由港府承擔。

隨着香港疫情再度爆發，7月23日起，深圳市及珠海市兩地收緊跨境貨車司機的入境要求，跨境貨車司機由香港經深港口岸及珠港口岸入境時，必須持有粵港兩地政府共同認可、由具備資質的檢測機構所發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，若非特殊必要則應當天往返。

（綜合報道）