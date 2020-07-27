中美領事館風波｜外交部回應美領館閉館：對美方的正當和必要反應

中美領事館風波延燒，今日（27日）上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領事館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。 中國外交部發言人汪文斌表示，中方行動是對美方關閉中國駐侯斯頓總領事館，並強行進入館舍這一無理行徑的正當和必要反應。

圖為7月26日晚，工作人員拆除美國駐成都總領事館標誌。（Getty）

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汪文斌表示，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，對此中方已向美方提出了嚴正交涉，要求美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將做出正當和必要的反應。7月24日，中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館。

汪文斌稱，在今天上午，美方人員按照中方要求撤離總領事館，美國駐成都總領事館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

汪文斌指，中方要求美方關閉駐成都總領事館並對其實行接管，是對美方關閉中國駐侯斯頓總領事館，並強行進入其館舍這一無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。中美之間出現目前的局面是中方不願意看到的，責任完全在美方，中方再次敦促美方立即糾正錯誤，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。

中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門而入（點圖放大）：

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據早前報道，在當地時間24日（上周四），中國駐侯斯頓總領事館的人員在閉館限期前數分鐘離開，之後有多名相信是美方人員到場，為建築物換上新門鎖，再以強力工具從後門破門而入。眾人進入建築物後，美國外交安全局人員在門外戒備。

（綜合報道）