中美領事館風波｜美駐華使館Po片告別成都領館　中國網民反應不一

中美領事館風波延燒，中方反制美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，今日（27日）上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。 美國駐華大使館微博上午10時50分發布一段影片「告別」成都總領館，引發網民熱議，截至下午4時已逾1.5萬則留言，網民對此反應不一，有人表示希望「盡快回來」、「中美友誼長存」，但也有人表示「不想念」、「永遠不見」；還有網民認為，這段影片中刻意將美國人民與中國一些地區的人民對等相提，是「沒安好心」。

圖為7月26日晚，工作人員拆除美國駐成都總領事館標誌。（Getty）

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美國駐華大使館在微博寫道：「今天，我們告別@美國駐成都總領事館。我們會永遠想念你們。」影片中的文字則寫道：「自1985年以來，美國駐成都總領事館一貫很驕傲地努力促進美國人民與四川、重慶、貴州、雲南和西藏人民的相互理解，我們會永遠想念你們。」上述提及的5個省市區，是美國駐成都總領館的領務範圍。

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對此，不少中國網民表示，「不，我不想念你」、「趕緊把你們官微也關閉了！」、「回家了，就要慌了。其他的館在歡呼，沒有中獎的館可開心了」、「自己作的，怪不了别人」。還有網民認為，影片中並非將中美兩國人民並列，而是將美國人民與中國一些地區人民並列，是「沒有政治敏感性」、「沒安好心」。

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不過，同樣有不少網民對中美關係改善抱持期待：「希望中美和平相處，為了孩子們，求同存異相互交流，不要戰爭」、「雖然要被罵，但還是說一句早點回來。兩邊都早點恢復。現在這個世界，已經不可能再關起門自己過日子了」、「中美兩國人民會世世代代友好下去」、「山水終有相逢，期待你們回來的那一天」。

中國施工隊進場，準備拆除原美駐成都領館外牆標識。（環球網）

值得一提是，據官媒《環球時報》報道，下午1時40分左右，中國施工隊進場，準備拆除原美領館外牆標識。該報總編胡錫進稱，他獲悉美方撤離、關閉總領館過程完全遵守中方的要求，中方接管過程也非常文明，「在兩個大國關係急劇惡化的大背景下，雙方圍繞關閉美領館都遵守規則的表現應當予以鼓勵」，他希望這種對規則的遵守，能夠朝着中美關係的更大範圍擴散。

（綜合報道）