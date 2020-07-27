澳洲反對中國在南海主張　中方：有關言論罔顧事實　違背國際法

澳洲7月23日向聯合國提交聲明，指中國在南海的主張不符合聯合國海洋法公約。澳方表示，反對中國以自古以來做法為由，聲稱擁有南海的歷史權利、海洋權益及利益。對此中國外交部今天（27日）予以回應。

中國外交部發言人汪文斌表示，「中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期的歷史過程當中形成的，為中國曆屆政府所堅持，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，不會因個別國家的無端指責而改變。澳洲的有關言論，罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，中方對此表示堅決反對。」

澳洲7月23日向聯合國提交聲明，指中國在南海的主張不符合聯合國海洋法公約。（資料圖片）

在南海問題上，澳洲近來動作不斷。

7月19日至21日，澳大利海軍與美國海軍、日本自衛隊和在南海以東的菲律賓海域舉行演習。澳洲海軍出動「堪培拉」號兩棲攻擊艦、「霍巴特」號導彈驅逐艦、「斯圖爾特」號和「阿倫塔」號護衛艦，「天狼星」號綜合補給艦；美軍出動包括「里根」號航母、「安提塔姆」號導彈巡洋艦、「馬斯廷」號導彈驅逐艦在內的航母打擊群；日本海上自衛隊出動「照月」號導彈驅逐艦。

7月22日，澳洲艦船編隊被曝在南海與中國海軍艦船發生對峙。

美日澳南海演習在7月19日拉開帷幕，為期3天。圖為澳洲官方公布的軍演細節。（澳洲國防部官網）

7月23日，澳洲向聯合國提交聲明，指中國在南海的主張不符合聯合國海洋法公約。澳方表示，反對中國以自古以來做法為由，聲稱擁有南海的歷史權利、海洋權益及利益。

聲明提到，中國在南海劃直線、將島嶼或海岸的最外點連接起來以劃分領土範圍的做法，沒有法律依據。澳洲反對中國根據該些基線來提出、有關聲稱擁有任何內部水域、領海、專屬經濟區及陸架的主張。

澳洲又在聲明稱，該國也不接受中國聲稱擁有西沙群島及南沙群島的主權。

事實上，除了南海問題外，澳洲近來與中國在政治、經濟、外交領域亦齟齬不斷。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延的情形下，澳洲國內的反華情緒不斷高漲。澳洲呼籲對在中國出現的新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源和傳播進行國際調查。6月9日，中國教育部曾發佈2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

6月5日，澳洲宣布將對外國投資法進行重大修改，目的是加強對外國投資者的國家安全審查。該舉動被指意在限制中國投資。

此外，在中印邊境爭端激化的敏感時間節點，澳洲和印度於6月4日簽署新軍事協議。根據兩國的聲明，這是印度-太平洋兩個大國深化國防關係的第一步。澳洲的上述舉動被認為是進一步加強反華聯盟。

此外，澳洲在「港版國安法」的問題上，則多次反對中國立法，並暫停執行與香港的引渡協議。