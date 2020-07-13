印度擬邀澳洲參與美日印海上軍演對華施壓　專家：中巴兩國或反擊

針對印度邀請澳洲，湊齊「反華聯盟」舉行海上軍演，俄專家稱，中國完全有可能與巴基斯坦在印度洋舉行軍演做出回應，甚至可能出動航母。

彭博社7月10日發表題為《印度冒着激怒中國的風險，邀請澳洲參加軍事演習》的報道，稱印度計劃首次邀請澳洲參加今年的「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合軍演。

一位要求不具名的印度高級官員說，今年年底，印度、日本、澳洲和美國海軍將在孟加拉灣舉行軍演。

報道指出，目前正值中印邊境局勢緊張之際。如果此次演習得到落實，這將是這個所謂的美日印澳「四方安全對話」（Quad）所有成員首次在軍事層面進行這種合作。

此前「馬拉巴爾」演習一直由美日印三國海軍舉行，澳洲今年或首次參加：

俄羅斯衛星通訊社10日在報道稱，此次四方演習表明，所謂「四國聯盟」軍事化趨勢正在加強。很多觀察家評論這些演習時指出，考慮到中印邊界緊張局勢，這是在公開向中國施壓。

俄羅斯戰略研究院軍事分析師耶夫謝耶夫（Vladimir Yevsheyev）指出，印度應意識到，它不該參加這樣或那樣由美國組建的反華聯盟。

耶夫謝耶夫強調，中國正在對其海上軍事力量進行現代化建設，積極建設水面和水下艦船。中國完全有可能與巴基斯坦在印度洋舉行軍演，以回應「馬拉巴爾」軍演。屆時，中國將有現代化軍艦參演，甚至可能動用航母。