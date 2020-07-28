中央氣象台：長江中下游雨水將明顯減弱　進入高溫少雨模式

中央氣象台今日預報，江淮南部、江南等地部分地區仍有中到大雨，29日後，長江中下游地區雨水明顯減弱，高溫少雨天氣將逐步出現。未來三天的天氣將以四川盆地、華北、東北的降水以及江南中東部、華南、內蒙古西部等地的高溫天氣為主。

預計28-30日，四川盆地南部將有大到暴雨、局地大暴雨，主要降雨時段在29-30日；華北、東北地區等地多陣雨或雷陣雨，局地有大雨或暴雨；內蒙古中東部、山西、河北西部等地局地伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

與此同時，江南中東部、華南、四川盆地、雲南北部和東南部、內蒙古西部及新疆南疆盆地等地有35℃以上高溫天氣，其中四川盆地、浙江南部、江西南部、福建南部、廣東北部、新疆南疆盆地等地的部分地區最高氣溫37～39℃。中央氣象台今晨繼續發布高溫黃色預警。

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值得一提的是，長江上游正受到洪水侵襲，受強降雨影響，長江上游、岷江、嘉陵江以及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加，長江2020年第3號洪水26日在上游形成，水利部長江水利委員會水文局發布了長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警。