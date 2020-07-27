內地洪災│長江上游今年最大洪水過境重慶　磁器口數十家商鋪被淹

長江上游今年以來最大洪水今天（27日）過境重慶主城，位於嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達184.07米，超出警戒水位3米多，臨江地勢最低的數十家商鋪已被淹沒。

7月27日，嘉陵江重慶段水位持續上漲，千年古鎮磁器口低窪段已被洪水淹沒。（中新社）

據新華社報道，受強降雨影響，長江上游、岷江、嘉陵江以及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加，長江2020年第3號洪水26日在上游形成，水利部長江水利委員會水文局發布了長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警。

今天（27日）早上6時許，長江上游基礎性水文站寸灘站，正在上漲的江水漫過江邊堤岸上的180.5米標記。這是今年以來寸灘水文站首次出現超警戒水位，也標誌著長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城。

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上午10點多，位於嘉陵江邊的重慶磁器口古鎮水位達到184.07米，超出警戒水位3米多，臨江地勢最低的數十家商鋪已被淹沒。古鎮管委會應急辦主任趙家平說，管委會已啟動應急響應，在洪水到來前安排臨近區域的商戶和居民提前撤離。

在長江、嘉陵江交匯的朝天門水域，11時，江水已經淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中部。當地社區在濱江路段入口拉起警戒線，安排志願者值守勸阻市民下河游泳玩水。

為確保通航安全，海事部門26日發布水上交通安全橙色預警並實施臨時交通管制，禁止所有船舶在長江幹線界石盤至觀音灘、嘉陵江黃花園大橋至朝天門水域間航行，重慶「兩江遊」觀光輪船和往來於兩江四岸的渡輪也暫時停航。

重慶市防汛抗旱指揮部副指揮長冉進紅說，這是長江上游和嘉陵江今年以來出現的最大洪水。目前長江重慶主城段流量和水位仍在持續上漲，預計最高水位將出現在27日深夜，官方已經提前做好應急准備，嚴陣以待確保洪水平穩過境。