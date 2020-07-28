廣東擬立新規：對面臨人身安全威脅的家庭暴力　旁人應主動報案

7月28日，《廣東省實施<中華人民共和國反家庭暴力法>辦法（草案修改二審稿）》（以下簡稱《實施辦法》）提請省十三屆人大常委會第二十二次會議三審。 《實施辦法》進一步明確家庭暴力的定義和相關規定，其中亦列明，當家暴受害人面臨人身安全威脅時，旁人亦應主動報案的義務。

根據《實施辦法》，家庭暴力是指家庭成員之間實施的身體、精神等侵害行為。圖為北京維護婦女權益組織的成員張淼（化名），她曾面臨伴侶的冷暴力。（中新社）

根據《實施辦法》，家庭暴力是指家庭成員之間實施的身體、精神等侵害行為，主要包括：毆打、殘害、捆綁、凍餓等傷害行為；禁閉等限制人身自由行為；恐嚇或者以其他方法威脅人身安全的行為；跟踪、騷擾、經常性謾罵、誹謗、散佈隱私等精神侵害行為；法律法規規定的其他家庭暴力行為。此外，實施辦法規定通過網絡等手段實施上述侵害行為的，也屬於家庭暴力。

《實施辦法》吸納二審時的建議，增加幼兒自我保護意識教育相關內容，規定學校、幼兒園應當將家庭美德和反家庭暴力宣傳教育與法治教育、道德教育、心理教育相結合，區分不同年齡階段，對學生、幼兒開展自我保護意識宣傳教育，提高其自我保護能力。

加害者需負上刑事責任

根據《實施辦法》，任何單位和個人對正在發生的家庭暴力行為有權勸阻，對受害人面臨人身安全威脅的應當向公安機關報案。此次，將二審稿中的「對受害人面臨人身安全威脅的有權向公安機關報案」修改為「對受害人面臨人身安全威脅的應當向公安機關報案」，明確有關單位和人員的報案義務。

此外，考慮到家庭暴力行為情節輕重不一，對具有一定社會危害性的家暴行為，加害人不僅需要承擔相應的違法責任，構成犯罪的，還應當依法追究刑事責任。如毆打、殘害等方式實施家暴的可能構成故意殺人罪、故意傷害罪等；限制人身自由方式實施家暴的可能構成非法拘禁罪；恐嚇、謾罵、騷擾、誹謗等方式實施家暴的可能構成侮辱、誹謗罪等。