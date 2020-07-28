涉嚴重違紀違法　河北省原副省長張和被開除黨籍、降低退休待遇

中央紀委國家監委網站今日（28日）通報，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對河北省原省委常委、副省長張和嚴重違紀違法問題立案審查調查，決定給予張和開除黨籍處分，退休待遇降為四級調研員級別；收繳其違紀違法所得。

通報指，經查，張和喪失理想信念，背離初心使命，紀法意識淡漠，無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；對黨不忠誠、不老實，在組織函詢時不如實說明問題；破壞黨的選人用人制度，違規選拔任用幹部；貪錢斂財，大肆收受禮品、禮金；家教不嚴，縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利。

張和被開除黨籍、降低退休待遇。（資料圖片）

通報續指，張和嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律並構成職務違法，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。同時，鑑於張和能夠主動交代組織未掌握的違紀違法問題，上交全部違紀違法所得，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後、治病救人」的原則，對其可予從寬處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，作上述處分。

資料顯示，張和生於1960年3月，一直在唐山市任職。他從唐山遷西縣東荒峪工委團委書記起步，先後升任唐山市委常委、副市長等職。2005年3月躋身河北常委，次年升任副省長。2011年1月，張和退休。此後一段時間內，他還曾任河北省政府特邀諮詢、省政府黨組副書記等職務。

值得注意是，張和被查後，十八大後河北省被查省部級已達9人，另外8人分別是：河北省委原書記周本順，河北省委原常委、組織部長梁濱，河北省委原常委、秘書長景春華，河北省委原常委、政法委書記張越，河北省人大常委會原副主任楊崇勇，河北省人大常委會原副主任張傑輝，河北省政協原副主席艾文禮，以及河北省原黨組成員、副省長李謙。

（綜合報道）