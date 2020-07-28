【內地洪災】至今逾半億人受災　長江第3號洪水形成三峽再度洩洪

應急管理部在周二（28日）通報，決定維持長江、淮河防汛Ⅱ級響應，已是連續17天維持Ⅱ級響應。 通報提到，截至當天，主汛期（6月1日）以來，洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等27省（區、市）共5481.1萬人次受災，並有158人死亡失蹤，直接經濟損失1444.3億元（人民幣．下同）。 另一方面，受強降雨影響，長江今年第3號洪水已經形成，三峽工程亦於近日再次開閘洩洪，攔洪削峰達36.7%。

主汛期（6月1日）以來，洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等27省（區、市）共5481.1萬人次受災。（中新社）

應急管理部指，長江中下游幹流石首以下江段及兩湖水位持續超出警戒，其中長江幹流蓮花塘、洞庭湖城陵磯超出保證水位，淮河王家壩以下河段仍然全線超出警戒。應急管理部強調，要密切關注汛情發展態勢，重點地區嚴格落實各項防汛救災責任，進一步強化汛情監測預警和風險隱患排查，抓實抓細力量調派、物資儲備、轉移避險、災後安置救助等各項工作，積極幫助受災群眾盡快恢復生產生活秩序。

通報又提到，明日（29日）雨帶北抬後，黃淮、華北、東北地區將出現強降雨過程，海河、黃河、松遼流域可能發生較重汛情。應急管理部要求北方重點地區堅決克服麻痹思想和僥倖心理，進一步展開風險排查和隱患整改，加強預報預警和會商研判，加強巡查防守，落實搶險隊伍和物資，突出抓好中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流和城市內澇等災害防範，及時轉移受威脅群眾。

據應急管理部統計，截至7月28日，主汛期（6月1日）以來，洪澇災害造成江西、安徽、湖北等27省（區、市）5481.1萬人次受災，158人死亡失蹤，376萬人次緊急轉移安置；4.1萬間房屋倒塌，36.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積528.33萬公頃；直接經濟損失1444.3億元。與近5年同期均值相比，受災人次上升23.4%，因災死亡失蹤人數下降53.9%，緊急轉移安置人次上升36.7%，倒塌房屋數量下降68.4%，直接經濟損失上升13.8%。

三峽工程在周一開閘洩洪，長江第3號洪水被攔洪削峰達36.7%。（新華社）

另一方面，三峽集團日前表示，在周日（26日）下午2時，受長江上游強降雨影響，三峽水庫入庫流量達每秒5萬立方米，迎來長江今年第3號洪水。按照長江委最新調度令，三峽樞紐工程按照每秒3.8萬立方米控洩，為長江中下游減輕防洪壓力。長江第3號洪水在周一（27日）下午2時，洪峰流量達到每秒6萬立方米，攔洪削峰達36.7%。

（綜合報道）