內地洪災｜南京秦淮河大堤被揭挖空建餐廳　9名涉事官員受處分

內地南方地區持續暴雨致長江中下游流域出現嚴重洪災，其中在江蘇南京，長江支流秦淮河水位居高不下，部分地區水浸，當地一度啟動防汛一級應急響應。 惟據內媒早前報道，當地竟有多間高檔酒吧、餐廳開設在江寧區的秦淮河楊家圩大堤內部，不僅沒有規劃許可，更涉嫌違反多項水利法規，對大堤安全造成隱患。及後，南京官方對違建的門窗、裝修設施、磚砌牆體等進行拆除。 28日晚，南京市江寧區通過官方公眾號「江寧發布」通報，對涉事的九名官員負責人予以處理，其中包括免職、黨內警告等處分。

秦淮河楊家圩大堤外的親水步道及配套設施近日被洪水淹沒。（中國之聲）

據通報，該區經調查，依據《中華人民共和國河道管理條例》等相關規定，按照防汛安全工作要求，對相關違規建築實施了拆除。同時，江寧區紀委監委依紀依法對相關責任單位及責任人作出處理。

南京官方對違建的部分設施進行拆除（點圖放大）：

其中包括，給予違規建築建設主體江寧區城建集團黨委通報問責；給予區城建集團黨委書記、董事長許世新黨內警告處分，經組織研究免去其黨委書記和董事長職務；給予區城建集團總經理喬紅杰黨內嚴重警告處分；給予區城建集團副總經理郭霖華黨內警告處分。

給予行業監管主體江寧區水務局局長芮雪平黨內嚴重警告處分，對區水務局四級調研員趙志勇予以誡勉，給予區堤防水庫管理所所長丁健撤銷黨內職務、政務撤職處分，因其沒有擔任黨內職務，給予其黨內嚴重警告、政務撤職處分。

涉事餐廳深入大堤內部。（中國之聲）

對「河長制」責任主體東山街道黨工委書記許守江（秦淮河幹流該河段街級河長）予以誡勉，給予東山街道辦事處副主任、街道河長辦主任潘家林黨內警告處分，給予東山街道駱村社區黨委書記劉寧（秦淮河幹流該河段社區級河長）黨內嚴重警告處分。