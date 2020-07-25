內地洪災｜南京啟動秦淮河一級防汛　內媒揭有堤壩被挖空建餐廳

內地南方地區持續暴雨致長江中下游流域出現嚴重洪災，其中在江蘇南京，長江支流秦淮河水位居高不下，部分地區水浸，南京日前已啟動秦淮河流域防汛一級應急響應。 惟據內地傳媒報道，江寧區的秦淮河楊家圩大堤，竟有多間高檔酒吧、餐廳開設在大堤內部，不僅沒有規劃許可，更涉嫌違反多項水利法規，對大堤安全造成隱患。

秦淮河楊家圩大堤外的親水步道及配套設施已被洪水淹沒。（中國之聲）

位於南京江寧區楊家圩市民公園旁的秦淮河楊家圩大堤，現時上漲的河水已經淹沒大堤外的親水步道及配套設施。但就在大堤的背水面，有多間高檔餐廳仍然在正常營業。該些餐廳都不是直接建在大堤之上，而是在大堤背水面向內深入十多米，在大堤的「內部」營業。

內地傳媒採訪其中一間餐廳業主劉先生，他表示是看到招商廣告後，與大堤的建築方南京江寧城市建設集團有限公司簽署租賃合同經營餐廳。劉先生稱，一開始對方出具的合同都很正規，但數年後餐廳接獲要求整改煤氣設施，結果就在需要江寧城建集團提供資料時發現，江寧城建集團並沒有相關規劃手續。劉先生經查詢相關法規後，發現餐廳竟是開設在管理區「紅線」之內。

報道指，經實測，劉先生的餐廳從門口到最深處牆壁共計有12米左右，高約3米，意味大堤背水坡內有多個大小相約的「空洞」，最深處更達大堤中線。據了解，江寧城建集團是以每天每平方米1元（人民幣．下同）的價格，將上述「空洞」出租予多個商戶經營。以劉先生為例，其餐廳的年租為14萬元。

大堤的背水面有多間高檔餐廳（紅圈示）仍然在正常營業。（中國之聲）

該些餐廳深入大堤內部。（中國之聲）

部分餐廳最深處更達大堤中線。（中國之聲）

對於上述情況有否得到規劃部門批準，以及會否對大堤產生損害。江寧城建集團當時負責建設的吳姓主任在受訪時就坦言，他們只負責建設大堤，其他附着物並不清楚，但就承認當初是想把該處建成「酒吧一條街」。吳姓主任又表示，建設時覺得沒有問題，因為大堤設計上是可抵御「百年一遇」的洪水。江寧城建集團的工作人員則稱，大堤的餐廳的確沒有規劃手續，原址都是2014年建大堤時的「臨時用房」。

報道又提到，南京市規劃和自然資源局江寧分局在舉報人回函中表明，在秦淮河楊家圩段建設的建築，並沒有查到相關審批資料。但實際上政府是否知情都是另一回事，河道管理部門秦淮河水利工程管理處相關負責人回覆稱「我不清楚」，南京市水務局亦表示有待進一步查證。

南京市規劃和自然資源局江寧分局表明該些餐廳並沒有獲得審批。（中國之聲）

武漢大學水利水電學院副教授李進平就認為，上述餐廳對大堤的削弱程度，要經過實地勘測後才能得出結論。但在大堤內部建設餐廳，已涉嫌違反在堤防和護堤地禁止建房的相關條例要求，「攔洪（設施）都有防汛要求，國家也專門有防汛法，與防汛相關的周邊多少米，都有紅線，這些範圍裡不能建房、修路，包括修橋都要經過層層審批，因為影響防洪。」

值得一提，早在2014年楊家圩大堤建成當年後，江寧城建集團就被發現在沒有規劃手續的情況下，違規在大堤進行酒吧餐廳建設。政府當時指建築沒有手續，江寧城建集團則承諾會「將責令施工隊暫停施工，等相關手續完善以後再重新開工」，但至今都未見下文。

（綜合報道）