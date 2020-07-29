新冠肺炎｜大連：22日以來52宗確診　其中30人為一海鮮公司員工

據遼寧大連疫情防控記者會今日（29日）通報，自7月22日以來，大連累計確診新冠肺炎病例52宗，其中30人為大連凱洋海鮮公司員工。

大連凱洋海鮮公司員工接連出現確診病例。（央視）

通報指，除了30名員工外，其餘確診病例分別為大連凱洋海鮮公司員工接觸者9人、高風險地區大連灣街道居民9人、確診病例或無症狀感染者的密切接觸者4人。所有確診病例均在醫院集中隔離治療，目前病情穩定。

大連凱洋世界海鮮股份有限公司是上市企業，成立於2009年，公司所在地為大連市大連灣地區。據公司網頁介紹，大連凱洋包括大連凱洋世界海鮮股份有限公司、凱洋食品有限公司、凱洋馬業，廠區佔地面積6萬多平方米，是集海鮮產品捕撈、加工、研發、銷售、保稅倉儲、進出口貿易及轉口貿易為一體的大型綜合性企業。

7月28日，官媒中新社記者探訪遼寧省大連市各大超市發現，目前果蔬、米麵油、肉蛋奶等貨源充足，市場價格保持穩定。（中新社）

值得一提是，內地昨日（28日）新增確診病例101宗，其中98宗為本土病例，再破本輪疫情最高記錄，也是自4月中旬以來，新增確診數字首次破百。新增本土病例中，新疆有89宗，遼寧8宗，北京1宗。

其中，北京的1宗新增本土病例是大連市關聯病例的密切接觸者。目前，和大連相關的北京本土確診病例已有兩宗。此前周一（27日），北京市出現一宗大連關聯確診病例，在京暫住地址為北京市昌平區天通苑西三區，北京已把天通苑提升為二級疫情防控措施。

大連新增的8宗確診病例，均為無症狀感染者轉確診。其中，3人為凱洋海鮮公司員工及家屬，1人為凱洋海鮮公司員工及其家屬的密切接觸者，2人為大連灣街道的居民，2人為確診病例的密切接觸者。

（綜合報道）