新冠肺炎｜粵澳全面通關　從澳門入境廣東免14日隔離擴大至全省

澳門新聞局發布公告，經粵澳兩地政府溝通協商決定，自今日（7月29日）上午6時起，從粵澳口岸入境廣東暫不實施集中隔離14天醫學觀察的人員，入境後活動範圍由廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等9市擴大至廣東省範圍。

從粵澳口岸入境廣東暫不實施集中隔離14日的活動範圍擴大至全省。（澳門新聞局）

公告指出，所有從粵澳口岸進入廣東省人員，須作出如下承諾：來粵前14日內無外國或其他境外地區旅行史；配合、服從內地各級政府及部門疫情防控工作安排，遵守內地疫情防控有關規定。

從粵澳口岸入境廣東後14日內，入境人員需每天登陸「粵康碼」使用「港澳入境人員健康申報」功能申報個人健康狀況。如入境後連續48小時未通過「粵康碼」進行健康申報的，「粵康碼」將顯示紅碼。「粵康碼」紅碼後，人員需連續2天登錄「粵康碼」申報健康狀況，方可解除紅碼。入境人員需要主動向社區和入住酒店報備。

同時，公告指出，從粵澳口岸入境廣東後，入境人員14日內不得離開廣東省範圍，並主動配合常態化疫情防控工作。違反有關規定擅自離開廣東省範圍的相關人士，將取消其豁免集中隔離14日醫學觀察資格，並按當地疫情防控規定處理。

7月15日，位於廣東省珠海市的港珠澳大橋珠海公路口岸內，旅客向工作人員出示健康碼。（中新社）

據悉，這是7月以來，粵澳兩地「通關」政策三度放寬。7月6日上午8時起，珠海每日開放3000個澳門公務、商務和有其他特殊情況人員的豁免集中隔離醫學觀察申請名額，並將進入珠海後14日內的活動範圍擴大至大灣區廣東省9市。隨後，7月15日上午6時起，從粵澳口岸入境廣東省的市民，可在粵港澳大灣區省內9市活動，不再實行集中隔離14日醫學觀察。

澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，7月13日起，澳門將北京和湖北省從高發地區名單中剔除，換言之，內地所有城市居民到訪澳門，都不需作14天醫學觀察。

中國工程院院士、廣州醫科大學呼吸內科教授鍾南山29日在澳門表示，澳門地小人多，對外交往頻繁，累計46宗確診個案但死亡數字為零，澳門在防控新冠肺炎疫情方面的成績「相當不簡單」。

為總結和分析新冠肺炎疫情防控工作，澳門衛生局成立了「新冠肺炎疫情防控研究小組」，總結過去半年澳門在疫情防控策略、公共衛生措施和臨床診治等方面的經驗。

（綜合報道）